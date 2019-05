Prisión preventiva: Corte Suprema verá el martes 28 si admite pedido de Fiscalía

Los jueces en lo penal de la Corte Suprema analizarán el próximo martes 28 de mayo el pedido de la Fiscalía de la Nación para realizar un pleno casatorio sobre la interpretación de los requisitos para aplicar la prisión preventiva.

El juez supremo César San Martín quien preside la comisión de los jueces supremos en lo penal, informó que ya se notificó a todos los integrantes de las Salas Supremas Penales, sobre los dos oficios que envió la Fiscalía de la Nación, para determinar la procedencia o no del pleno casatorio.

“El martes 28 habrá una reunión técnica de todos los jueces (penales) para determinar la admisibilidad o no del pedido. Es decir, el juicio de admisibilidad será ese día”, anotó.

Como se recuerda, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, requirió al Poder Judicial convocar un pleno casatorio en la Corte Suprema para unificar criterios sobre la prisión preventiva.

En declaraciones a El Comercio, Ávalos indicó que a su criterio “existe cierta discrepancia con respecto a la aplicación” de la prisión preventiva en algunos fallos que ha emitido la Corte Suprema.

Además, la fiscal de la Nación informó que habían solicitado que los citen a una audiencia antes de resolver su viabilidad o no.

Previamente, el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo Lava Jato, consideró "indispensable" que la Corte Suprema del Poder Judicial se pronuncie a través de un plenario sobre el recurso de casación presentado por Keiko Fujimori a fin de anular la orden de prisión preventiva en su contra "para obtener mayor legitimidad social".

Sobre el pedido de la fiscal Avalos, San Martín Castro aclaró que al tratarse de una “reunión de calificación” no es necesaria la intervención del Ministerio Público.

“No, ellos ya lo están explicando en sus dos oficios. Se analizará si lo que dice la señora fiscal, respecto a una supuesta contradicción entre dos sentencias de la Corte Suprema (sobre prisión preventiva), es o no verdad. Vamos a analizar si es correcto o no, si la hay se debe definir si habrá o no una sentencia plenaria”, puntualizó.