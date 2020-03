En junio del 2019, la cifra de investigados en el marco del caso Lava Jato con prisión preventiva era de aproximadamente 5% del total, según informó en ese entonces el fiscal coordinador del equipo especial del Ministerio Público, Rafael Vela.

Entre los rostros más conocidos que cumplen actualmente esta medida se encuentran la excandidata presidencial Keiko Fujimori y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán. Por otro lado, el expresidente Ollanta Humala, la exprimera dama Nadine Heredia y el exalcalde Luis Castañeda Lossio también fueron encarcelados preventivamente, pero la medida fue revocada posteriormente.

El Ministerio Público, sin embargo, no siempre ha tenido éxito al solicitar esta medida restrictiva durante sus pesquisas. El pasado domingo, el Poder Judicial declaró infundado el pedido del fiscal José Domingo Pérez de 36 meses de prisión preventiva contra el exgobernador regional de Lambayeque, Yehude Simon. El también excongresista había sido detenido preliminarmente el 24 de febrero, por un plazo de 10 días. La fiscalía le imputa haber integrado una organización criminal cuya finalidad sería lavar dinero ilícito proveniente de Odebrecht.

#ÚltimoMinuto. Jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho declara infundado pedido de prisión preventiva contra Yehude Simon y Pablo Salazar, para quienes ordena comparecencia con restricciones. pic.twitter.com/RGcIWiCUkb — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 9, 2020

Para la magistrada María Álvarez Camacho –la misma que dictó la orden de prisión preventiva contra Castañeda, que luego fue revocada-, en el caso de Simon no existían elementos de convicción suficientes para sostener un peligro procesal. En lugar de la prisión preventiva, la jueza ordenó que se imponga un régimen de comparecencia con restricciones y el pago de una caución de S/30 mil.

José Luna y Giselle Zegarra

El último febrero, la fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el fundador del partido político Podemos, José Luna Galvez, la exfuncionaria de la Municipalidad de Lima, Giselle Zegarra, y el exalcalde de la capital, Luis Castañeda. La jueza María de los Ángeles Álvarez, sin embargo, solo aceptó el pedido respecto de Castañeda Lossio. En los casos de Gálvez y Zegarra, se dictó comparecencia con restricciones. Esta medida impone reglas de conducta, como la prohibición de comunicación con otros investigados en el mismo caso y la obligación de presentarse ante el Poder Judicial para un control biométrico cada 30 días.

A Luna se le ordenó pagar una caución de S/500 mil y a Zegarra una de S/50 mil.

“(Para José Luna Gálvez y Giselle Zegarra) no se han determinado los presupuestos [para prisión preventiva]. Siendo así, y atendiendo la gravedad del hecho, así como los graves y fundados elementos de convicción, a criterio del órgano jurisdiccional y determinado así por la pena probable, el organismo considera pertinente aplicar una medida coercitiva como la comparecencia con restricciones", señaló la jueza en la audiencia.

Para la magistrada, pese a la sospecha de los delitos imputados, la fiscalía no pudo probar la existencia de falta de arraigo domiciliario, familiar y laboral de Luna y Zegarra.

Indicó, además, que no había “datos objetivos” para sostener que había un riesgo de que la “asociación ilícita” se volviera a reagrupar, ya que, según el mismo Ministerio Público, la presunta asociación formada por Castañeda, Luna Gálvez y Zegarra operó entre los años 2014 y 2016.

El último 5 de marzo, el Poder Judicial revocó la medida de prisión preventiva dictada contra Castañeda Lossio y, en su lugar, le impuso arresto domiciliario. Esto debido al estado de salud del exburgomaestre.

PPK: el segundo intento de la fiscalía

El 19 de abril del 2019, el Juzgado de Investigación Preparatoria de delitos de corrupción de funcionarios, al mando del juez Jorge Chávez Tamariz, dictó 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Pablo Kuczysnki (PPK). En aquel momento, el expresidente de la República se encontraba –desde la noche anterior- internado en la unidad de cuidados intensivos de una clínica por complicaciones cardiacas.

Kucyznski nunca llegó al penal. Poco después de una semana, la medida, solicitada por el fiscal Pérez, fue revocada. Mediante una resolución emitida el 27 de abril, la Primera Sala Penal de Apelaciones especializada en delitos de corrupción de funcionarios dispuso que, en lugar de prisión preventiva, el exmandatario cumpla detención domiciliaria por 36 meses debido a su estado de salud y a su avanzada edad (80 años).

Los intentos de la fiscalía por encarcelar preventivamente al expresidente, sin embargo, no se agotaron. En agosto del mismo año, el fiscal José Domingo Pérez solicitó que se revoque el arresto domiciliario de PPK y se le imponga prisión preventiva por 36 meses, por presuntamente haber incumplido las reglas de conducta impuestas por del Poder Judicial.

La argumentación de Pérez se basó en que el expresidente había recibido visitas de congresistas y otros políticos, hecho que habría violado tres normas de conducta:

1. La prohibición de comunicación con testigos en todas las investigaciones que lleva a cabo el representante del Ministerio Público.

2. La prohibición de realizar reuniones sociales en el inmueble donde se llevará acabo la detención domiciliaria.

3. La prohibición de realizar actividad política directa e indirectamente.

El pedido, sin embargo, fue rechazado por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien consideró que la fiscalía no había podido probar que las visitas recibidas por PPK hayan tenido un tinte político.

El juez, incluso, calificó de “arbitrario, irracional y abusivo” el hecho de que el Ministerio Público pretenda extender la restricción de visitas a investigados de casos distintos al suyo.

La fiscalía apeló la resolución, pero el pedido fue declarado infundado por la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción.

A Kuczynski, el Ministerio Público le imputa el presunto delito de lavado de activos, en el marco del caso Odebrecht.

Enrique Cornejo y los exfuncionarios del MTC

El 4 de mayo del 2019, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo de la Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, rechazó el pedido de la fiscalía de 36 meses de prisión preventiva para Enrique Cornejo, ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) del segundo gobierno de Alan García. En su lugar, ordenó comparecencia con restricciones.

El magistrado dispuso lo mismo para Oswaldo Plasencia, ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima (AATE); Jorge Luis Menacho, ex secretario del MTC y ex miembro del Comité de Licitación del Tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima; y Raúl Torres Trujillo, ex jefe de Provías Nacional.