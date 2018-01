Javier Villa Stein, ex presidente del Poder Judicial, sustentará hoy ante la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional el pedido de cese de prisión preventiva para Jessica Tejada.

-¿Cómo rebatirá las pruebas contra su patrocinada?

Lo único que se ha encontrado [contra ella] es una declaración de beneficiario final de la cuenta de la empresa [‘offshore’] Julson International Inc. que supuestamente habría firmado. Ella no se acuerda, pero aunque se acordara es una conducta que no la incrimina absolutamente. Además, la cuenta se cerró el 17 de abril del 2013. Ya no existía en el momento en que la apresaron.

-La fiscalía ha señalado que el Consorcio Tren Eléctrico giró a Tejada un cheque por S/2 mil.

Ella no se acuerda de esos dos mil soles, pero suponiendo que se acuerde, ese es otro tema, no tiene nada que ver con el tema por el que ha sido apresada. Tendrían que abrir otra investigación.

-Para la fiscalía, su defendida actuó como testaferro del ex viceministro Jorge Cuba.

Pero no lo ha probado.

-¿Tampoco fue su cómplice?

Absolutamente. Creo que ha sido más bien su víctima.

