Los procesos judiciales que afronta Félix Moreno

El Poder Judicial dictará este jueves sentencia contra el ex gobernador regional del Callao Félix Moreno por el llamado Caso Fundo Oquendo, pero no es el único proceso en el que el ex dirigente del partido Chim Pum Callao está involucrado. Tiene otros cuatro, algunos de los cuales ya se encuentran en la etapa de juicio oral.

Moreno afronta una investigación preparatoria por los presuntos sobornos que la empresa brasileña Odebrecht le dio por la obra Vía Expresa del Callao.

Por este caso la fiscalía había solicitado que se le varíe la comparecencia restringida por prisión preventiva, pero la jueza Elizabeth Arias Quispe, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, rechazó ese requerimiento en diciembre pasado.

Otro caso, que se encuentra en juicio oral desde el 30 de enero del 2018, está referido a un proyecto para construir la nueva sede de Corpac que no se llegó a realizar pese a que esa empresa del Estado desembolsó más de S/21 millones.

La empresa encargada de ejecutar la obra era el Fondo Municipal de Inversiones del Callao (Finver- Callao) cuando Moreno era burgomaestre de la provincia constitucional. Este, en calidad de tal, firmó un convenio con Corpac en diciembre del 2009 para la realización de la obra cerca al aeropuerto.

El Primer Juzgado Penal Unipersonal del Callao viene procesando a Félix Moreno y otros 16 implicados en este caso por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. La fiscalía ha solicitado 11 años de prisión para cada uno de ellos.

Un tercer caso, a cargo de la Fiscalía Corporativa Especializada en Casos de Corrupción de Funcionarios del Callao, es la investigación (en etapa intermedia) a Moreno y al ex comandante general del Ejército Paul Da Silva por la construcción de un spa en la sede de la Comandancia General del Ejército, en San Borja.

A Félix Moreno se le imputa el presunto delito de peculado doloso y falsedad genérica por haber empleado, en el 2011, fondos del Gobierno Regional para la construcción de la citada obra. La fiscalía sostiene que ha generado un perjuicio al Estado superior a los S/ 500.000.

Una cuarta investigación es sobre la construcción de la avenida Gambetta, ejecutada por un consorcio integrado por las empresas brasileñas Queiroz Galvao y Camargo Correa.

Aquí están acusados Moreno y una veintena de funcionarios del Gobierno Regional del Callao por el presuntos delitos de colusión agravada, falsedad genérica y uso de documento público falso en agravio al Estado.

La fiscalía acusa a los implicados de un presunto favorecimiento a las citadas constructoras brasileñas a través de ampliaciones y adendas que habrían generado un perjuicio económico de S/ 55 millones.

Eduardo Roy Gates, abogado de Moreno, manifestó anteriormente que su cliente viene llevando esos casos con comparencia simple o comparecencia restringida. Indicó que "él siempre ha cumplido con todas las reglas de conducta que le han impuesto y seguirá colaborando con el mismo comportamiento procesal de respeto y sujeción a la investigación".

Roy Gates dijo en esa oportunidad no tener la información exacta de cuántas son las investigaciones en total que tiene su patrocinado: "Yo soy su abogado solo en el caso Odebrecht y uno más, los demás no los veo".