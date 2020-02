El procurador general del Estado, Daniel Soria, afirmó que Jorge Ramírez fue separado de la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato no como parte de una medida de sanción ni una evaluación de desempeño, sino por “los acontecimientos del fin de semana, por todos conocidos”.

Aunque no lo precisó durante la conferencia de prensa que brindó este miércoles, Soria Luján aludió a un informe de “Panorama” y declaraciones del renunciante ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, respecto a una reunión entre este último, Ramírez y cuatro representantes de Odebrecht el último 9 de enero.

“El objetivo pudo haber sido defender los intereses patrimoniales del Estado, pero lo que debe quedar claro es que los caminos para llegar siempre al logro de ese objetivo, deben ser caminos diáfanos, claros. Es por eso que frente a situaciones donde no puede haber claridad o puede haber dudas, lo importante para nosotros es que el sistema no deje de fortalecerse. Y en este caso concreto que la procuraduría ad hoc no deje de fortalecerse”, refirió sobre la decisión tomada por el Consejo Directivo de la Procuraduría General el último martes.

Este miércoñes se conoció a través de una resolución de la Procuraduría General del Estado que Jorge Ramírez ya no iba a ser parte de la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato por decisión del Consejo Directivo.

“Nuestro objetivo siempre va a ser cautelar que de alguna manera el sistema y las procuradurías no se erosionen, no se resquebrajen en su trabajo por algún elemento que pueda suceder, que pueda generar algún atisbo de sombras sobre el trabajo de la procuraduría. Y este es el motivo por el que hemos tomado la decisión de ayer”, añadió.

Mencionó que todavía no hay mecanismo de evaluación para los procuradores, algo en lo que aseguró que se está empezando a trabajar dentro de la institución.

El procurador general confirmó, en esa línea, que no hubo una conversación sobre la decisión tomada con el exprocurador Ramírez antes de la publicación de la resolución esta mañana. “Esto no va a generar ningún perjuicio a la labor que se viene realizando”, refirió también.

Agradece los servicios

Daniel Soria, en ese sentido, aseguró que confía en que el equipo de la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato, ahora presidido por Silvana Carrión e integrado por abogados de diferentes especialidades, seguirá trabajando, desarrollando las mismas estrategias que han usado hasta ahora.

“No se puede dejar de hablar del trabajo que ha hecho el señor Ramírez durante estos 3 años. Por eso la resolución, la parte final, da las gracias por los servicios prestados, pero esta no es una decisión de carácter sancionador, no es producto de una evaluación de desempeño [...] Se ha adoptado para que el sistema pueda fortalecerse”, indicó.

Soria manifestó que se decidió apartar a Ramírez entendiendo que el equipo que tuvo a su cargo seguirá trabajando.

“Nuestro objetivo siempre va a ser cautelar que las procuradurías no se erosionen, no se resquebrajen en su trabajo por algún elemento que pueda generar algún atisbo de sombra [...] Ha sido tomada con convicción por el Consejo Directivo y entendiendo que esto no va a generar ningún perjuicio a la labor que vienen realizando (en el caso Lava Jato) y esperamos que esta labor concluya de manera exitosa respecto del rol para recuperar patrimonialmente una reparación en estos casos tan graves de corrupción”, acotó.

“El equipo de la procuraduría ad hoc se mantiene en su trabajo, en sus funciones. No implica una reorganización [...] Confiamos, como Procuraduría General del Estado, que la labor del equipo, su experiencia y su trabajo contribuirán adecuadamente a que los intereses del Estado de carácter patrimonial sean correctamente cautelados”, concluyó el procurador general.

Cabe indicar que las coordinaciones que realizó Jorge Ramírez con el exministro Liu Yonsen y representantes de Odebrecht se concretaron el 9 de enero pasado, semanas antes de que la constructora brasileña presentara una solicitud para demandar al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) por una indemnización de US$1.200 millones por la cancelación del proyecto Gasoducto Sur Peruano.

“La ministra de Justicia me lo había pedido”

"El procurador quería hablar conmigo y fue la propia ministra [de Justicia] la que nos puso en contacto", reveló Liu Yonsen a "Gestión" el último lunes". Acotó que el primer ministro Vicente Zeballos "sabía de la reunión y, como le dije, la ministra de Justicia también me lo había pedido".

El lunes, en diálogo con Canal N, también explicó: “Lo que nos señala el procurador Jorge Ramírez es que Odebrecht requería de una reunión informativa para que le expliquemos cómo iba el proyecto del Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT Gas), porque ellos decían que en función de esto, la pretensión de la empresa de plantear a futuro una querella se desvanecía si el Estado se aseguraba de que el proyecto iba adelante”.