En entrevista con El Comercio, la procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, informó que participa en el proceso de colaboración eficaz con una empresa peruana que prefiere reservar su identidad. Sus ejecutivos también se han acogido al proceso en el que brindarán información para las investigaciones fiscales.

Además, la procuradora aseguró que la demanda de Odebrecht ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) podría afectar el eventual acuerdo de colaboración con la empresa, vinculado al proyecto Gasoducto, si es que insisten en el arbitraje internacional.

Silvana Carrión recibió el encargo de dirigir la procuraduría para el caso Lava Jato tras la salida de Jorge Ramírez, en febrero pasado. Hasta la fecha no se conoce si permanecerá en el cargo y será designada como procuradora titular.

Cuando asumió el cargo señaló que en la Procuraduría se encontraba en un proceso para superar la crisis que dejó la salida de Jorge Ramírez como procurador ¿Esto ya ha sido superado?

Esa etapa ya ha sido superada. La transición natural en estos casos ya se produjo, ya formalmente además Jorge Ramírez entregó el cargo. Nos hemos podido reacomodar porque con un cambio así siempre hay reorganización a la interna del equipo. Esa reorganización interna también se ha ido produciendo poco a poco, todavía no concluye porque hemos tenido esta situación de emergencia que no esperábamos y previo a esto tuve que viajar una semana a Francia; sin embargo, como tengo 3 años en la procuraduría y conozco el trabajo y nos hemos podido reorganizar de cara a hacer frente a los casos que tenemos a nuestro cargo.

¿De qué forma está trabajando la Procuraduría que dirige durante el estado de emergencia?

Nosotros antes del estado de emergencia teníamos unos pendientes inmediatos que presentar. Tenían que ver con producción de documentos y presentación de escritos que veníamos elaborando. Escritos sobre casos como Gasoducto, en el caso Olmos, Lamsac, se han continuado preparando en esta etapa, se ha venido trabajando con los equipos a cargo de estos casos. Estoy sosteniendo reuniones virtuales con cada uno de mis equipos en la procuraduría, tengo un área penal, un área civil, un área técnica y administrativa. He sostenido reuniones con todas las áreas. Ahora seguimos trabajando a distancia.

¿Los escritos que menciona están relacionados a alguna solicitud de medida cautelar contra alguna persona jurídica o natural?

Lo primero que tenemos como pendiente importante son los escritos de constitución de actor civil en el caso Gasoducto y en el caso Olmos. Tienen que ser presentados los primeros días levantada la emergencia y son escritos donde tenemos que proponer un monto preliminar de reparación civil. Son pedidos que nosotros haremos para que se nos constituya primero como actor civil, pero ese pedido tiene que contener un monto preliminar de reparación. Esos escritos van a ser presentados apenas se levante la emergencia.

¿En el caso Gasoducto ya se estableció un monto de reparación civil?

Vamos a proponer el monto preliminar, que es lo que corresponde proponer en este estadio del proceso. Conforme va avanzando el proceso penal y se van descubriendo, probablemente, más hechos, entonces el daño va a aumentar. Por eso hablamos de monto preliminar porque es lo que conocemos al momento. En el caso Gasoducto sabemos que la empresa que ha incluido la fiscalía es Enagás, el monto que propongamos va a estar dirigido contra todos los investigados y contra la empresa Enagás.

¿Cuáles son los criterios para calcular el monto de reparación civil?

De manera preliminar se toman en cuenta criterios de daño patrimonial, si es que el Estado hizo un desembolso con ocasión a ese proyecto, en este caso no, más allá de los desembolsos que haya hecho por la promoción del concurso. También hay otro criterio de daño patrimonial referido al lucro cesante, podemos tener un criterio un poco más tangible para poder aterrizar en un monto. También estamos trabajando un daño extrapatrimonial, un daño valorativo, subjetivo, que en el caso Gasoducto tiene que ver con un daño social: el hecho de que no tengamos el proyecto concluido. Esas son cuestiones que se valoran para poder aterrizar en un monto preliminar.

Sobre la solicitud de arbitraje que presentó Odebrecht, ¿qué tan realista es esperar que la empresa desista de la demanda contra el Estado peruano?

El tema del arbitraje tiene que ser atendido por otra instancia de defensa jurídica del Estado que en este caso es el Sicreci (Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión), en realidad ellos son los que tienen el expertiz en cuanto a negociación o el tratamiento de cómo deben enfrentar el arbitraje internacional. Mi opinión no técnica es que la empresa creo que sí tiene que evaluar la acción que ha presentado o que pretende demandar, tiene que ver esa posibilidad, frente a un proceso de colaboración que mantiene con el Estado peruano.

¿Pedirle a Odebrecht que retire la demanda es un asunto que está en manos de la Procuraduría ad hoc?

Formalmente quien atiende este procedimiento es el Sicreci, nosotros no tenemos competencia, ni técnica ni formal, para hacer ese tipo de requerimientos. Siempre en una negociación, sobre todo tratándose del caso Gasoducto, porque sobre el caso se ha presentado esta solicitud ante el Ciadi y sobre el caso pretendemos llegar a algún acuerdo (de colaboración), en esa negociación, ese tema, el desistimiento o no de la solicitud va a estar sobre la mesa también. Es una posibilidad (pedir que retiren la demanda) porque es un tema va a estar sobre la mesa de negociación.

Usted le solicitó al equipo especial que incorpore a la empresa en la investigación por el caso Gasoducto. ¿Tuvo ya una respuesta de la fiscalía?

En la formalización de investigación preparatoria del caso Gasoducto que emitió la doctora (fiscal) Geovana Mori, cuando hace referencia a nuestro pedido, ella lo que indica es que como la empresa Odebrecht se encuentra en un proceso especial, reservado, de colaboración eficaz, por ahora no iba a ser atendido nuestro pedido.

Norberto Odebrecht S.A. envió una carta al fiscal Rafael Vela donde reafirma el acta de culpabilidad suscrita por el caso Gasoducto, ¿usted fue notificada?

No hemos sido notificados con esa carta, ni tampoco con alguna disposición que tenga que ver con el acuerdo de colaboración respecto al caso Gasoducto, y esto es porque la fiscalía está en etapa de recopilación de información. Luego la fiscalía tiene que corroborar esa información y luego puede llamar a la procuraduría para que fije reparación civil, por eso es que todavía no hemos recibido formalmente, sin embargo, sí debo decir que la procuraduría sí participa activamente en las diligencias que programa el equipo especial por el caso Gasoducto.

¿Si la empresa insiste en su demanda, esta decisión puede afectar la eventual firma de un acuerdo de colaboración por el caso Gasoducto?

Esa es una evaluación que sí vamos a tener que hacer, si es que se produce, como dices, que la empresa continúa en el arbitraje, sí debe haber una evaluación que debe hacer procuraduría respecto al acuerdo de colaboración eficaz por este proyecto. No quiero anticipar ninguna opinión, pero sí te puedo decir que esa es una evaluación que se va a tener que hacer si es que llegamos al momento de la negociación y persisten estos factores externos al acuerdo.

Es decir, evaluar si es factible o no llegar a un acuerdo con la empresa…

Si, teniendo todos los instrumentos, factores, toda la información que al momento de la negociación esté sobre la mesa, porque no sé cómo avance este proceso, si se desisten o haya aparecido otra condición, pero si esa condición persiste, va a ser una evaluación que la procuraduría va a hacer.

En el caso de la colaboración eficaz con otras empresas brasileñas, ¿cómo van esos procesos?

Con la gestión de Jorge Ramírez llegó la información que OAS quería iniciar una colaboración. La fiscalía venía trabajando con la empresa, nos informaron sobre ese tema, pero luego no hemos recibido ninguna comunicación oficial de la empresa para arribar a un acuerdo de reparación civil. La Procuraduría puede llegar a fijar reparación civil una vez que fiscalía ha avanzado mucho en la parte penal, pero la fiscalía no nos informa en qué nivel de avance está, hemos quedado notificados de que existe esta intención de la empresa, pero más allá de eso no.

¿Y en el caso de las empresas peruanas que buscan firmar acuerdos de colaboración?

Sí estamos participando en dos procesos de colaboración de dos personas jurídicas peruanas. Uno está bastante avanzado, el otro recopilando un poquito más de información para hacer la medición de la reparación civil, entonces ahí estamos participando de forma más activa porque ahí sí fiscalía ya nos ha informado sobre estas colaboraciones.

Una de estas empresas es Graña y Montero…

Sí, han hecho pública su posición.

¿Con ellos es con quien tienen más avanzado el proceso?

En realidad, con la otra persona jurídica. No puedo revelar la identidad porque ellos sí guardan todavía la reserva de identidad, y se va a mantener hasta el acuerdo homologado y probablemente hasta la ejecución (del acuerdo), y dependerá de la empresa también. Todavía estamos en la negociación de la fijación de la reparación civil, la información que requerimos la mayoría, casi en su totalidad, ya la hemos obtenido, en el caso de Graña, todavía. (En el caso de la otra empresa) es una colaboración corporativa, con ejecutivos y la propia empresa.