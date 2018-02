Procuradora usó local del Estado para celebración por San Valentín

La procuradora pública adjunta especializada en delitos contra el orden público Rosalbina Vilela Álvarez participó en una celebración de su personal por el Día de San Valentín en un local que la institución inaugurará próximamente.

El programa dominical “Panorama” mostró videos donde se visualiza a la abogada junto a trabajadores de su jurisdicción del último 14 de febrero.

“No hay un acto netamente de corrupción, no hay nada donde vea falta. [¿No hay un uso indebido de recursos públicos?] ¿Por qué cree, porque utilizamos un local que todavía no está asignado, donde el dueño ni siquiera ha sacado sus colchones, sus cortinas? Recién lo van a comenzar a pagar, es más, queríamos llevar al padre para que lo bendiga”, dijo Vilela Álvarez al ser consultada por la celebración.

La procuradora explicó que ese día se llevaron a cabo cinco exposiciones en el nuevo local de su institución. Según dijo, al término de la sesión, a las 4:30 a.m., se hizo un brindis por los cumpleaños de algunos miembros del equipo.

“Se partió una torta y cantaron happy birthday. Pusieron una música. […] Hay que diferenciar, una cosa es un brindis, de salud, y otra cosa es una borrachera. Eso fue un brindis, nadie quedó ebrio, aquí no se tomó de más, no lo permito”, manifestó.

“Yo personalmente puedo decir que tengo una trayectoria de 30 años en la administración pública. Soy una persona algo fastidiosa, autoritaria. Me piden esto ahorita y ahorita lo saco. Yo no espero hasta mañana. […] Hubiera sido un exceso si me hubieran visto hasta las 8 [de la noche] y hubiera estado tomando. A veces se debe confraternizar con las personas”, agregó la abogada.

Sin embargo, un video de la Municipalidad de Pueblo Libre da cuenta de que personal a cargo de Vilela Álvarez arribó al nuevo local de la Procuraduría Éspecializada en delitos contra el Orden Público desde las 1:30 p.m. en varios autos.

Asimismo, el programa de TV corroboró que en el lugar se había hecho una parrilla, y que estuvo decorado con el motivo del Día de San Valentín.

Otras imágenes captadas ese mismo día por uno de los asistentes muestra a la procuradora bailando con los trabajadores, así como el consumo de alcohol y cigarros dentro del local. “Después de las 4:45 p.m. ya no es responsabilidad mía”, respondió Rosalbina Vilela Álvarez.

Poco después de emitido el reportaje, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un tuit en el que refirió que rechaza cualquier situación relacionada con actos que atenten contra el adecuado ejercicio de la función pública.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rechaza cualquier situación relacionada con actos que atenten contra el adecuado ejercicio de la función pública, en ese sentido, al tomar conocimiento de los hechos — MINJUSDH (@MinjusDH_Peru) 26 de febrero de 2018

"Al tomar conocimiento de los hechos se procederá a someter el caso al Consejo de Defensa Jurídica del Estado quien propondrá las acciones que correspondan sin perjuicio de iniciar el procedimiento por inconducta funcional conforme a la ley", advirtió el Minjus.

