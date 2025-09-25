El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció este lunes que la Procuraduría de su sector presentará una denuncia formal contra el expresidente Martín Vizcarra, la exviceministra Fiorella Molinelli y una veintena de funcionarios de su gestión, a quienes responsabiliza por la millonaria deuda que el Estado peruano debe asumir tras el arbitraje internacional del frustrado proyecto del aeropuerto de Chinchero, en Cusco.

El caso se remonta al 2017, cuando el contrato con el consorcio Kuntur Wasi, encargado de la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, fue resuelto de manera unilateral por el Estado peruano. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) determinó posteriormente que la terminación fue arbitraria e injustificada, por lo que ordenó al Perú pagar una compensación cercana a los US$ 100 millones.

Sin embargo, el incumplimiento de este pago llevó a que el tribunal de arbitraje, con sede en San Diego, declarara al país en rebeldía.

El Aeropuerto Internacional de Chinchero ubicado en Cusco, hoy no registra ni el 40% de avance general, según el MTC. (Fuente: MTC)

Perú no pagará deuda

En conferencia de prensa, el ministro Sandoval calificó el caso como un “daño tremendo” al aparato estatal y anunció que, mientras no se concrete la denuncia penal, el Estado no realizará ningún desembolso.

“Tenemos que pagar, por eso es mi indignación. Y antes de pagar, he tomado la decisión de decirle al Perú que es responsable de esa deuda y empieza por el expresidente Martín Vizcarra, por su exviceministra (Fiorella Mollineli), y hay una veintena de funcionarios que van a tener que responder por esa deuda que es injusta”, afirmó.

El titular del MTC subrayó que la Procuraduría de su sector está ultimando detalles para formalizar la denuncia contra Vizcarra, Molinelli y otros implicados, quienes habrían tenido responsabilidad directa en las decisiones que derivaron en la resolución del contrato.

Sandoval señaló que, si bien el Estado debe asumir el pago para evitar mayores sanciones internacionales, ello no exime a los exfuncionarios de enfrentar procesos judiciales. “Seguramente los jueces y los fiscales en su momento, en el procedimiento que se tiene que desarrollar, van a encontrar las responsabilidades”, remarcó.



