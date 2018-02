La procuraduría anticorrupción, que dirige Amado Enco, le pidió a la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) que aclare los detalles sobre la pensión que se resolvió entregar al ex mandatario Alberto Fujimori, en su calidad de ex docente y ex rector del centro de estudios.

Como se recuerda, El Comercio dio a conocer que la referida universidad resolvió entregarle una pensión al indultado ex mandatario y que, por la cifra, no sería posible realizar un incautamiento, a fin de que pueda pagar la reparación civil de más de S/51 millones que adeuda al Estado.

A través de un comunicado, la procuraduría informó que el 13 de julio del 2017 había solicitado información a la UNALM “sobre la pensión y eventual deuda que mantuviera con el señor Alberto Fujimori”.

En respuesta, se refiere, la citada casa de estudios emitió una carta con fecha 25 de julio del 2017 a la procuraduría anticorrupción, en la que se indicaba que Alberto Fujimori “ha solicitado la reactivación de su pensión de cesantía, la misma que de resultar procedente se pagaría sin derecho a reintegro a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud”.

“Sin embargo, de acuerdo con la resolución 164-2017-ORH-UNALM, publicada hoy en el diario El Comercio, la Universidad Nacional Agraria La Molina ya había resuelto el 11 de julio del 2017 reactivar la pensión de cesantía al señor Fujimori, estableciéndose que el monto a pagar es de S/1.589. Esta información le fue omitida a la procuraduría”, se lee en el comunicado.

De igual forma, la procuraduría considera que el monto de S/1.589 “discrepa de lo reportado por la casa de estudios” a través de una carta del 12 de marzo del 2013.

“Se nos informó que al señor Fujimori le corresponde una pensión de S/.2.728.40, cifra que sí estaría sujeta a una retención parcial por concepto de reparación civil”, se añade.

“Con el propósito de garantizar la defensa de los intereses del Estado peruano, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicita a la Universidad Nacional Agraria La Molina aclarar los hechos expuestos en el presente comunicado”, se puntualiza.

