Jorge Augusto Gutiérrez Mendoza, el nuevo jefe del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), organismo adscrito al Ministerio de la Producción (Produce), tiene en su haber una investigación fiscal y diversas denuncias por violencia familiar contra su esposa.

De acuerdo a ‘Cuarto Poder’, el Ministerio Público inició una investigación en contra de Gutiérrez en marzo del 2020 por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado, cuando fungía como funcionario de la Dirección de Salud II de Apurímac.

El actual jefe de la institución, que tiene como objetivo impulsar y apoyar el desarrollo de la pesca artesanal en el Perú, postuló como vicegobernador de Ayacucho en 2018 por el Frente Amplio.

Además, Gutiérrez Mendoza tiene hasta 5 denuncias en su contra por violencia familiar, física y psicológica contra su esposa, según informó el dominical.

Ante ello, el jefe de Fondepes negó que haya maltratado físicamente a su pareja. “No. No (golpeé a mi esposa). Habrán sido momentos en que se haya podido tener una discusión como toda familia, pero no se ha llegada a nada grave”, expresó.

Agregó que las denuncias por violencia en su contra se deben a la “incomprensión” y “falta de comunicación”.

No obstante, resaltó que se considera idóneo para ser titular del Fondepes, “tengo la capacidad de dirigir esta institución”, acotó.

