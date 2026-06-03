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Resumen

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El prófugo Vladimir Cerrón insistió en que el Poder Judicial (PJ) lo excluya de pagar una eventual reparación civil en el Caso “Antalsis”, por el delito de colusión agravada del que fue excluido penalmente, según documentación a la que accedió El Comercio.

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