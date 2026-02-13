Prófugo Vladimir Cerrón demanda al Estado y pide una indemnización de más de S/ 8 millones: ¿tiene opción de prosperar?

Por Martín Calderón

Desde la clandestinidad, el prófugo Vladimir Cerrón demandó al Estado por supuestos daños y perjuicios, y exigió una indemnización de S/ 8.6 millones por presunto daño moral, lucro cesante y afectación a su proyecto político.

