Dos sobrinos del presidente de la República, Pedro Castillo, y el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, incluidos en una orden de detención preliminar por el caso Puente Tarata y las presuntas irregularidades en Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes (MTC), siguen en el país de acuerdo con sus respectivos registros migratorios.

Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, así como Pacheco, no han podido ser ubicados por la Policía Nacional desde el último lunes. En estas diligencias fueron detenidos Zamir Villaverde, Víctor Valdivia Malpartida y George Pasapera, de la empresa Termirex. El operativo de allanamiento y detención fue contra 11 implicados en la presunta adjudicación irregular. Sin embargo, ocho permanecen inubicables.

El empresario Zamir Villaverde, señalado como el “operador” del jefe del Estado, fue detenido ayer durante el operativo liderado por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro. Foto: Julio Reaño

De acuerdo con los registros oficiales, los sobrinos del jefe de Estado no tienen movimientos migratorios (salidas o entradas al extranjero). Mientras que Pacheco si realizó viajes durante la segunda quincena de setiembre del 2021 a Panamá y Estados Unidos. Fue parte de la comitiva que acompañó a Pedro Castillo, entre el 17 y 22 de setiembre del 2021, a Estados Unidos para cumplir actividades oficiales.

Dos meses después de este viaje, el 19 de noviembre, Pacheco renunció a la secretaría general de Palacio y el 10 de diciembre el Poder Judicial declaró fundado el pedido del Ministerio Público de dictar ocho meses de impedimento de salida del país en su contra. La medida restrictiva se extendió para la lobista Karelim López. De acuerdo con la tesis fiscal, Pacheco habría cometido el delito de tráfico de influencias y organización criminal.

Durante la última semana, Pacheco compartió en su cuenta de Twitter un pronunciamiento en el que indicaba estar a la espera de que el Ministerio Público le permita el acceso a la carpeta fiscal para conocer los alcances de la denuncia. El 24 de marzo, declaró en RPP: “Yo no estoy huyendo de la justicia, desde que comenzaron los procesos para mi persona y el Gobierno he estado apto a colaborar con la Fiscalía. Si la fiscalía me dice que vaya ahorita, voy ahorita”.

Previamente, el 12 de marzo, publicó un video en el que adelantaba que estaba dispuesto a ser “colaborador con la justicia”.

De otro lado, antes de esta orden de detención preliminar, Fray Vásquez Castillo acudió en febrero al Congreso para presentarse en la Comisión de Fiscalización y responder sobre las reuniones que mantuvo en la casa usada por el presidente durante la campaña presidencial, ubicada en la cuadra 1 de la calle Sarratea, en Breña, donde también asistía el jefe del Estado. Las últimas visitas que registra en la Casa Militar de Palacio corresponden a setiembre del 2021.

Fray Vasquez, sobrino del presidente, se retira del Congreso el 9 de febrero de este año. (Foto: César Campos/ GEC)

Finalmente, Gian Marco Castillo Gómez, quien también está no habido tuvo sus últimos ingresos a la Casa Militar de Palacio de Gobierno en setiembre del 2021.

