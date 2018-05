Pronabi: no se puede suspender incautación porque ya se ejecutó Jefa de ente administrador también dijo que el ex presidente Humala no cumple requisitos para alquilar su propia vivienda

Personal de Pronabi procedió a sellar con mensajes de la incautación los acceso a la casa de Surco de Ollanta Humala y Nadine Heredia momentos después que ambos dejaran el lugar esta madrugada. (Alessandro Currarino / El Comercio) Alessandro Currarino