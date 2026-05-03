Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, se pronunció sobre la intervención policial de una unidad vehicular de su flota, de placa EGJ-299, en la ciudad de Pucallpa, quien era conducida por Américo Vergara Mendoza, hermano del congresista Elvis Vergara (Acción Popular).
TE PUEDE INTERESAR
- Elecciones 2026: ¿Es viable realizar una auditoría a los sistemas que usó la ONPE?
- El historial del exdirigente del Movadef que está muy cerca de obtener una curul como diputado de Juntos por el Perú
- José Jerí: PJ confirma allanamiento en caso de allegadas a exmandatario: ¿Cuáles fueron las razones del tribunal superior?
- Piero Corvetto: Los argumentos del juez para dictar impedimento de salida del país hasta octubre del 2027
- JNE condena toda forma de “hostigamiento o amedrentamiento” contra sus autoridades
Seguir temas