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Américo Vergara, hermano del legislador Elvis Vergara, fue detenido en Pucallpa cuando estaba a bordo de una camioneta de Provías, entidad del MTC.
Américo Vergara, hermano del legislador Elvis Vergara, fue detenido en Pucallpa cuando estaba a bordo de una camioneta de Provías, entidad del MTC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, se pronunció sobre la intervención policial de una unidad vehicular de su flota, de placa EGJ-299, en la ciudad de Pucallpa, quien era conducida por Américo Vergara Mendoza, hermano del congresista Elvis Vergara (Acción Popular).

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