El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, se pronunció sobre la intervención policial de una unidad vehicular de su flota, de placa EGJ-299, en la ciudad de Pucallpa, quien era conducida por Américo Vergara Mendoza, hermano del congresista Elvis Vergara (Acción Popular).

Provías precisó que la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú comunicó este hecho a la Oficina Zonal Ucayali. Además, la unidad habría sido utilizada sin autorización y fuera del horario laboral. Por este motivo, la entidad no descarta el inicio de acciones legales de comprobarse el uso indebido del vehículo para fines ajenos a la función pública.

Indicó que Vergara Mendoza, conductor del vehículo, presta servicios como conductor, para una empresa proveedora contratada para el mantenimiento del corredor vial Pumahuasi–Pucallpa.

Ante lo ocurrido, Provías Nacional solicitó un informe detallado a la empresa proveedora para determinar las medidas disciplinarias, incluyendo el retiro inmediato del conductor involucrado.

La camioneta manejada por Américo Vergara, hermano del congresista Elvis Vergara, tenía un distintivo de Provías Nacional, entidad adscrita al MTC.

El MTC dejó en claro que la situación viene siendo investigada “y merecerá las sanciones que correspondan de acuerdo al marco legal vigente” y, finalmente, reiteró su política de “cero tolerancia” frente al uso irregular de recursos del Estado.