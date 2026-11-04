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Resumen

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Por Erik Rivera

El futuro del proyecto que busca la amnistía del golpista Pedro Castillo se encuentra en manos del Buen Gobierno. La bancada cuenta con tres votos que pueden definir si la iniciativa formulada por Juntos por el Perú (JP) y Partido Cívico Obras (PCO) prospera en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que preside la legisladora Catherin Palomino, vinculada al expresidente.

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