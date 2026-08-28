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Resumen

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Entre idas y vueltas, el Gobierno entregó al Congreso el proyecto de ley que busca delegar al Ejecutivo la facultad de legislar por un plazo de 120 días en materias como seguridad ciudadana, promoción del empleo, prevención de desastres, reforma estructural, organización y modernización del Estado.

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