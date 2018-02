La Comisión Permanente del Congreso sesionará el próximo miércoles para continuar el debate del proyecto de ley del congresista Mauricio Mulder, que busca prohibir la publicidad estatal en los medios privados.

Durante el debate de ayer, las bancadas de Peruanos por el Kambio, Acción Popular, Nuevo Perú y el Frente Amplio plantearon que el proyecto, antes de ser aprobado en la Permanente, sea analizado en las comisiones de Transportes y Comunicaciones y Constitución.

Finalmente, se decidió reanudar el debate la próxima semana, incluyendo en el texto algunas modificaciones sugeridas por las bancadas.

El parlamentario aprista defendió su proyecto de ley, a pesar de las críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), y afirmó que las modificaciones que se incluirán no lo desnaturalizan.

Al sustentar su proyecto, criticó al relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, y cuestionó que le haya solicitado explicaciones sobre su propuesta. “No tengo nada que responderles”, exclamó.

Al finalizar la sesión, el legislador del Apra anunció que ya no irá el próximo 5 de marzo a la conferencia internacional que organiza el CPP y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) para explicar su proyecto. En la víspera el congresista había aceptado la invitación.

En la sesión de ayer, la posición de la bancada de Peruanos por el Kambio fue en contra del proyecto. Los oficialistas aseguraron que –tal como está redactado– mutila el derecho del Gobierno de transmitir información.

“No se puede decir que de ninguna manera el Estado puede contratar a medios privados para informar sobre las políticas públicas. Un gobierno que no rinda cuentas puede tener una crisis de gobernabilidad”, señaló el parlamentario Juan Sheput.

El también oficialista Gilbert Violeta pidió que el proyecto pase a la Comisión de Constitución porque –dijo– tiene artículos inconstitucionales. Nuevo Perú y el Frente Amplio plantearon lo mismo.

La congresista Úrsula Letona, de Fuerza Popular, propuso que se establezcan topes mínimos y máximos del presupuesto de los sectores para el gasto en publicidad estatal. “Podría ser un mínimo de 0,10%”, manifestó.



En conversación con este Diario, el director ejecutivo del CPP, Rodrigo Villarán, precisó que la ausencia de regulación no los satisface, pero que es necesario que cualquier nueva propuesta para solucionar este problema se debata, esté sustentada técnicamente y respete estándares internacionales.



—Otros proyectos—

En el actual Congreso se han presentado diversas iniciativas para regular los medios de comunicación. Estos son algunos de ellos:



1. Control de medios

Contemplaba que los condenados e investigados por delitos de corrupción en agravio del Estado no puedan ocupar altos cargos en un medio de comunicación. Fue retirado pero posteriormente presentaron una nueva iniciativa en la que ya no incluían a los investigados.

Autoras: Úrsula Letona y Alejandra Aramayo(FP)



2. Sancionar la difusión no autorizada de chats

Plantea incluir la difusión de conversaciones de mensajería instantánea dentro de las sanciones del Código Penal.

Autor: Héctor Becerril (FP)



3. Regular publicidad estatal

Plantea que el gasto en publicidad estatal no supere el 0,25% de la partida anual asignada para el gasto corriente del presupuesto general.

Autor: Armando Villanueva (AP)