El presidente del Congreso, Luis Galarreta, confirmó que distintas bancadas están retirando sus firmas de la votación que exoneró de segunda votación al proyecto de ley de la congresista Rosa Bartra que crea una nueva modalidad formativa para estudiantes de institutos técnicos. Como se ha informado, con esa norma, los estudiantes de dichos centros de estudios accederán a “experiencias en situaciones reales de trabajo” en empresas públicas y privadas, pero sin remuneración.

La referida iniciativa legislativa fue aprobada ayer en primera votación por 24 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Luego, se le exoneró de segunda votación quedando así expedita para que el Ejecutivo la promulgue o eventualmente la observe. Sin embargo, las críticas han cambiado el panorama en las últimas 24 horas.

En conferencia de prensa, Galarreta informó que los portavoces de Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio ya oficializaron el pedido de retiro de sus firmas de la exoneración de segunda votación. En el caso de la primera bancada, Rosa Bartra indicó a El Comercio que se hizo a pedido suyo.

Asimismo, Galarreta manifestó que Acción Popular y el Apra también retirarían sus firmas. “Al haber anunciado —y algunos ya, entre ellos los congresistas Violeta y Salaverry— el retiro de sus firmas, quiero dejar constancia de que le proyecto ya no está exonerado de segunda votación”, explicó.

En ese sentido, indicó que el proyecto se socializará para escuchar a los diferentes actores a fin de que se vuelva a debatir. “Ahora tenemos un proyecto aprobado en primera votación y seguro después se podrá tomar en cuenta algunas otras observaciones válidas”, manifestó.

Sin embargo, Luis Galarreta apuntó que el proyecto siguió todos los procedimientos correspondientes. Detalló que fue presentado el año pasado siendo aprobado en junio del 2017 por unanimidad en la Comisión de Educación, que entonces presidía el legislador Lucio Ávila, quien recientemente renunció a Fuerza Popular sumándose al bloque de Kenji Fujimori. Asimismo, indicó que en su momento recibió votos favorables del Frente Amplio, APP, Peruanos por el Kambio y Fuerza Popular.

“No es un proyecto que haya tenido poco debate, que no se haya visto, ha tenido bastante tiempo suficiente”, insistió.

En tanto, consultado por su parecer respecto a que —ante las críticas— las bancadas retiren sus firmas de la exoneración de segunda votación, respondió:



“No sé cuál es el interés, creo que el interés es que hay todavía una confusión probablemente del objetico común de la norma. Creo que no está mal que las bancadas decidan finalmente retirar sus firmas para que la segunda votación se dé más adelante”.



—¿Es adecuado el procedimiento?—

Fuentes de El Comercio que conocen el manejo parlamentario explicaron que con el retiro de las firmas del acuerdo de la Junta de Portavoces por el cual se convino la exoneración de segunda votación esta queda anulada. “Están anulando el acuerdo de la Junta de Portavoces, con eso se anula la dispensa de segunda votación. Es posible, pero no es correcto. Con los votos no se puede jugar”, consideraron.



Asimismo, consideraron que, en todo caso, se podría haber aplicado la norma del reglamento parlamentario referida a la reconsideración de votos, pues se aplica a todas las instancias colectivas del Congreso. “Cuando no tienes una regla específica, aplica la regla general. En este caso se aplicaría para todas las decisiones colectivas del Congreso”, señalaron.



DATO

El Reglamento del Congreso establece que la segunda votación de las iniciativas legislativas tiene que efectuarse transcurridos 7 días calendario como mínimo tras ser aprobadas en primera votación.