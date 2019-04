Publicidad estatal: Asociaciones de medios presentaron observaciones a predictamen

La Comisión de Transportes y Comunicaciones, que preside el congresista Wuilliam Monterola (Fuerza Popular), escuchó este martes las observaciones de los representantes de distintas asociaciones de prensa y medios de comunicación sobre la regulación de la publicidad estatal, hasta el momento plasmada en un predictamen.

En la sesión, participaron Bernardo Roca Rey, presidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP); Jorge Baca-Álvarez, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV); Cinthia Ramírez, presidenta de la Asociación de Licenciatarios de Señal de Radio y Televisión de San Martín; Edgar Guevara Soto, director de la Coordinadora de Medios Locales del Perú; y Francis Alisson, representante de la Asociación de Agencia de Medios.

Consejo de la Prensa Peruana

Desde la CPP, se refirieron a uno de los requisitos establecidos en el predictamen: la selección de una central de medios por parte del Estado para contratar publicidad.

En el proyecto se especifica que las centrales de medios son empresas especializadas en el desarrollo de estrategias, planeación, compra, implementación y monitoreo de medios para campañas de comunicación en el ámbito privado y público, a nivel nacional o local.

Para Roca Rey, "es evidente" que estas deben intervenir en campañas nacionales. Sin embargo, dijo, para un comunicado en lugares como “en Tumbes o en la selva” no se requeriría contratarlas.

"Los requisitos no deberían ser barreras que impidan el objetivo: garantizar el derecho a la información y el buen uso de los recursos públicos", agregó.

Asimismo, sobre las prohibiciones generales detalladas en el artículo 9, consideró que es un "acierto" que no esté permitida la publicidad estatal con fines electorales o partidarios. Pero hizo una precisión: "Si bien estamos de acuerdo con la formalidad del sector, se sugiere incluir una excepción para que se pueda contratar a medios que no cuenten con autorización del MTC en aquellos lugares donde no existen medios formales".



Sociedad Nacional de Radio y Televisión

Desde la SNRTV, Baca-Álvarez propuso la eliminación del artículo 7 del predictamen –con el que coincidieron desde el CPP– que señala que las entidades públicas deberán preferir contratar con los medios estatales. "Va en contra del principio de no discriminación al establecer preferencias", sostuvo.

Además, planteó algunos cambios en la redacción sobre la contratación de una central de medios, aunque remarcó que sí es una propuesta válida. Baca-Álvarez manifestó que la obligatoriedad sea por criterios objetivos, como la cobertura nacional de lo que se quiera comunicar y los montos de inversión para hacerlo.

"Los requisitos deberían exceptuarse en casos de desastres, emergencias. Esta obligatoriedad debería sera exceptuada sobre la base de criterios objetivos. Una campaña de algún gobierno regional o en el interior del país, con presupuesto reducido, al estar obligado a contratar [una central de medios] reduce aún mas la publicidad de difusión y de alcance", sostuvo.

Coordinadora de los medios locales del Perú

Por su parte, Gamboa, coordinador de los medios locales del Perú, también se mostró de acuerdo con la eliminación del artículo 7 –en la misma línea de la SNRTV y la CCP– y manifestó que el proyecto debe centrarse en ser "más eficiente".

Asociación de Licenciatarios de Señal de Radio y Televisión de San Martín

En tanto, Ramírez también cuestionó el requisito de la contratación de centrales de medios y consideró que en el artículo del predictamen dedicado a las sanciones deberían contemplarse incluirse algunas contra estas empresas privadas.

Como ejemplo, señaló que en San Martín –región que representa– algunas agencias de medios les han querido cobrar altas comisiones para que coloquen publicidad estatal. "No estamos de acuerdo que sea un requisito en gobiernos locales, regionales, pero sí con fiscalizar", añadió.

Asociación de Agencia de Medios

Finalmente, Allison, ex ministro y ex alcalde de Magdalena, intervino a nombre de la Asociación de Agencia de Medios. Se mostró de acuerdo con que existan excepciones para la contratación de central de medios, como en casos de emergencia o instituciones que tengan presupuestos "muy bajos", pero resaltó la importancia de esta para "llegar al público objetivo".

La preocupación de la asociación a la que representa, dijo, esta en el artículo que prohíbe el pago de comisiones que reciben las centrales de medios de comunicación contratados. "Es imposible que se haga de forma gratuita". Consideró que de eliminarse ese pago, sería el Estado quien asuma ese costo.

La próxima semana estaría listo texto final

Al concluir la sesión, el titular de este grupo de trabajo, el parlamentario Monterola manifestó que desde hoy continuarán afinando el dictamen para que la próxima semana se tenga una versión final –incluyendo las observaciones– y se inicie el debate.

"Vamos a consensuar y si la próxima semana, tenemos sesión iniciamos debate. El martes podemos tener el dictamen final. Posiblemente este jueves publicamos el texto, si es que llegamos a un consenso al 100%. De lo contrario, lo pasamos para después de Semana Santa", dijo a El Comercio.