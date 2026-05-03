Durante un operativo de control de identidad denominado ‘Regreso Seguro’, la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino, la noche del viernes 1 de mayo, a Américo Vergara Mendoza, hermano del congresista Elvis Vergara (Acción Popular), quien conducía una camioneta de Provías Nacional de placa EGJ 299. La intervención derivó en una detención por presunto delito de peculado de uso al hallarse material proselitista dentro del vehículo oficial.

Según el acta de intervención Nº 191-2026, a la que accedió la Unidad de Investigación de El Comercio, en el registro vehicular se encontró una gigantografía de Acción Popular con los rostros de los candidatos regionales Celia Prado y Leo Jerí, además de equipos de sonido, micrófonos y un proyector. Américo Vergara, al igual que su hermano, es afiliado al partido de la lampa.

El documento policial narra que una acompañante, identificada como Clayret Vásquez García, escapó del lugar de los hechos, de forma “sigilosa”, pero olvidando su DNI en el vehículo.

El documento policial también detalla que el hermano del legislador Vergara intentó interceder mediante una llamada telefónica con un supuesto ingeniero de Provías, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). sin embargo, al ser informado de que se trataba de un operativo por presunto peculado de uso, el interlocutor cortó la comunicación de inmediato.

La camioneta manejada por Américo Vergara, hermano del congresista Elvis Vergara, tenía un distintivo de Provías Nacional, entidad adscrita al MTC.

La incógnita del vehículo estatal

Consultado por este Diario, el congresista Elvis Vergara manifestó que se encuentra “recabando información” antes de brindar una declaración oficial. Por su parte, el abogado abogado Wilbert Huamanyauri Cornelio, quien lleva la defensa de Américo Vergara, cuestionó el procedimiento policial.

Esta es la propaganda electoral que se mostró en el caso del hermano del congresista Elvis Vergara. Su defensa legal niega que ese material se haya encontrado en el vehículo.

Según el abogado, el alférez a cargo del operativo no habría reportado el hallazgo de los equipos ni la gigantografía durante la revisión inicial de la camioneta, como se consigna en el reporte policial. “No dijo que está encontrando parlantes, una gigantografía. No dijo nada”, sostuvo el letrado, quien, además, acusó presuntas falsedades en el acta de intervención al señalar una discrepancia de una hora entre el momento de la intervención (10:00 pm.) y el registro oficial del documento (11:00 pm.).

De igual manera, el abogado indicó que Vergara se desmayó luego de que la Policía revisara el vehículo sin hallar objetos ilícitos. Ante este cuadro de salud, la familia interpondrá un habeas corpus contra el alférez a cargo del operativo.

Respecto al auto que manejaba el hermano del congresista, el abogado aseguró que conducir un vehículo oficial no constituye un delito y que, por esa razón, la Fiscalía dispuso la libertad inmediata de su cliente. Según el abogado, las investigaciones demostrarán que el uso de la unidad de Provías fue regular; sin embargo, se negó a detallar qué vínculo legal permitía a su patrocinado estar al volante de un bien del Estado. Este Diario intentó recoger los comentarios sobre esta unidad vehicular -que en registros públicos figura a nombre de Provías- pero hasta el cierre de este informe, no obtuvimos respuesta.

En el portal de proveedores del Estado, Américo Vergara registra órdenes de servicio como conductor, entre 2025 y 2026, pero para Cofopri, una entidad del Ministerio de Vivienda. Antes ha brindado servicios para la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, pero no presenta ninguna vinculación con Provías o el MTC.

Luego de las diligencias, la Fiscalía Anticorrupción dispuso que el hermano del legislador afronte la investigación por peculado de uso en calidad de citado.

Esta no es la primera vez que Vergara Mendoza enfrenta un proceso ante el Ministerio Público. En diciembre de 2021, Américo Vergara Mendoza fue denunciado ante la 5ta fiscalía provincial Penal de Coronel Portillo por el presunto delito de robo agravado. El proceso penal fue archivado en etapa preliminar.