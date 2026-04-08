Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cuando usted observa en las páginas de este Diario las cifras de una encuesta —ya sea la aprobación de un presidente o de otra autoridad, la percepción sobre un tema específico o, como en esta coyuntura, la intención de voto en plena campaña—, en realidad está viendo el resultado de un arduo trabajo que arrancó mucho antes. Detrás de esos porcentajes, cifras y tendencias hay un proceso riguroso y metódico que recorre miles de hogares en distintas regiones del país, puerta por puerta, a fin de recoger fielmente lo que piensan los peruanos. En el caso de El Comercio, ese pulso ciudadano lo mide Datum Internacional.

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