Tal como lo adelantamos a finales de junio, el bloque de derecha, autodenominado “bloque democrático”, salió en búsqueda da aliados dentro de la izquierda. No se ha logrado concretar nada porque Fuerza Popular, quien lidera el bloque por el peso de sus votos (22), dijo no estar dispuesto a ceder ni la presidencia ni la primera vicepresidencia. Para la derecha, la izquierda no debe controlar el Poder Legislativo en ningún escenario.

“El problema con las bancadas de izquierda es que no tienen posturas unitarias. En el bloque de profesores están peleándose entre dos candidatos, y en Perú Libre, Waldemar [Cerrón] no podía asegurar sus 15 votos, pues un grupo de al menos cinco se niegan rotundamente a unirse a una lista fujimorista”, refirieron fuentes del bloque de derecha.

En medio de los primeros intentos fallidos de jalar votos de izquierda, se ha vuelto a poner en duda si Fuerza Popular deba ir a la cabeza. Renovación Popular ha salido a decir que su representante Gladys Echaíz debería presidir la lista. Pero en el bloque no ven esto con buenos ojos, y han empezado a pensar en un “plan b” con APP -nuevamente- a la cabeza, como en el 2022.

“¿Cuál debería ser nuestro objetivo? Que las fuerzas democráticas –Renovación, Avanza (País), APP, Somos Perú y evidentemente Fuerza Popular- podamos mantener la mesa dentro del centro, centro-derecha" Miguel Torres, Dirigente de Fuerza Popular

El detalle está en que APP también afronta discrepancias internas. El líder del partido César Acuña considera que lo mejor es pedir la presidencia de la Comisión de Presupuesto para Eduardo Salhuana y, junto al apoyo que tienen del gobierno de Dina Boluarte, “fortalecer” la gestión de los alcaldes de su partido. Por otro lado, su hijo Richard Acuña ve como mejor opción presidir el Congreso con Alejandro Soto.

Dentro del bloque ven como una opción que APP presida la fórmula, pero con Salhuana a la cabeza. De no conseguir integrar a una bancada de izquierda, también se ha empezado a discutir la posibilidad de reintegrar al bloque a Podemos y Somos Perú. Aunque las bancadas de Renovación Popular y Avanza País no quieren a Podemos, así lo dijo una fuente: “preferimos a la izquierda antes que a Luna”. Con Somos Perú no tienen problemas, y este grupo ha pedido la Comisión de Presupuesto o la de Descentralización a cambio de sus cinco posibles votos.

“Luna está articulando y está cosechando el descontento de las bancadas con las gestiones del “bloque democrático” en la conducción del Parlamento. Al final creo que va a depender de la bancada de Luna que ya suman diez miembros, porque sabemos que los Cordero (María y Luis, exfujimoristas) están con ellos” , reconoció una fuente de la coalición de derecha.

Los escenarios de las bancadas del bloque de derecha para la elección de la Mesa Directiva del Congreso.

—Papelito a la espera—

La mayoría de reuniones del bloque de izquierda se han realizado en los locales de las universidades de José Luna, congresista y líder de Podemos. Luna viene articulando junto a sus operadores políticos: el excongresista Aron Espinoza y a su propio hijo. En dicho bloque se encuentra, además de Podemos, el Bloque Magisterial, Cambio Democrático-JPP, Perú Bicentenario, Acción Popular (facción ‘Los Niños’), Somos Perú y recientemente Perú Libre .

“El último acuerdo fue que cada bancada nombre a un vocero y además a un precandidato. En primera instancia se busca tener siete candidatos, de los cuales quedarán los cuatro (presidente y tres vicepresidentes) con los cuales se conformará la nueva Mesa”, explicó una fuente de dicho bloque. El bloque llevaría el nombre de “Concertación por el Perú”.

“Nuestra intención de ir a la Mesa Directiva es por otra orilla, y no va por el lado del “bloque democrático”" Flavio Cruz, Vocero de Perú Libre

Esto, según el acuerdo de su última reunión, quedará plasmado en un documento firmado por los voceros de las bancadas como una muestra de cohesión en el bloque. El documento debió hacerse público el jueves, pero ocurrió un problema: no se consiguió la firma de la vocería de la bancada Somos Perú.

Desde Somos Perú se excusaron diciendo que su vocero Hitler Saavedra estaba mal de salud, por lo que lo firmaría José Jerí, pero este no dio su rúbrica. “Hubo una reunión de compromiso que aún no hemos firmado y ello se debe a que queremos conocer las propuestas nominales de cada bancada para lo que sería una mesa concertada. Estamos esperando para con ello tomar la decisión y listo. En paralelo seguimos conversando con las fuerzas políticas”, justificó Jerí al ser consultado por El Comercio.

La firma de Somos Perú representa cinco votos que le asegura al bloque una mayoría de 66. La mayoría de estos votos es clave, no solo para la Mesa Directiva, sino también para la repartición de comisiones. Con dicha mayoría, la izquierda podrían imponerse en la Junta de Portavoces, y ya se habla dentro del bloque del interés de Perú Libre por presidir la Comisión de Constitución, Acción Popular (facción ‘Los Niños) quiere la de Economía, el Bloque Magisterial va por su siempre ansiada Educación y Podemos buscaría Defensa del Consumidor o retener el codiciado grupo de Presupuesto.

Pero para la izquierda, el gran desafío siempre será el poder mantenerse unidos. Eso es algo que en las dos anteriores elecciones no han podido conseguir.

Los escenarios de las bancadas del bloque de izquierda para la elección de la Mesa Directiva del Congreso.