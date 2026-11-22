MIRA AQUÍ: Gremios mineros informales ejercen presión en el Congreso para salvar el Reinfo

Se trata de los diputados Jessica Guevara, Luis Angel Jibaja, Juan Amilcar Villanueva y Gabriel Gonzales. Todos ellos son representantes de Cajamarca, la misma región de la que proviene Yenifer Paredes, la cuñada de Pedro Castillo y la diputada de JP a cargo del manejo de la Comisión de Energía y Minas, donde se estudia la propuesta del Poder Ejecutivo para una nueva ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape).

Es precisamente en fórmula de la nueva ley Mape donde se debe definir el futuro del Reinfo, cuya vigencia culmina en diciembre de 2026. La prioridad de JP en este debate es clara: buscar una fórmula para ampliar el Reinfo. Esto ha quedado claro a través de dos iniciativas de ley presentadas durante el último mes de noviembre.

La primera iniciativa fue presentada, el 4 de noviembre, por Analí Márquez, donde plantea ampliar la vigencia del Reinfo por dos años. Mientras que la segunda, fechada el 6 de noviembre, va más allá y propone una ampliación por cuatro años adicionales para el registro.

La primera propuesta sería la apuesta normativa del grupo izquierdista, debido a que, en los cinco días posteriores, remitieron 13 oficios a distintas entidades solicitando opinión técnica.

Yenifer Paredes, diputada de Juntos por el Perú y presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados.

—Disputa territorial—

La diputada Jessica Guevara explicó a El Comercio que la minería informal no ha significado ningún progreso para Cajamarca, por lo que los cuatro representantes de Juntos por el Perú han decidido actuar en bloque en contra de la ampliación del Reinfo que impulsa su propia bancada.

“La defensa del agua está por encima de todo, y mantenemos esa postura. Los cuatro diputados de Cajamarca estamos en contra del Reinfo. El Reinfo tiene una sola forma de plantear: tener cero permisos ambientales, libre albedrío en la territorialidad donde se ejerza. No vamos a poder tener un conservatorio para puntos medios. Estamos articulando con rondas campesinas para trasladar el punto de vista de ellos, que es el mismo que nosotros”, explicó Guevara.

Consultada por este Diario sobre qué sucederá cuando la fórmula llegue al pleno, no dudó en contestar: “si estamos diciendo que no le apostamos al Reinfo, vamos a votar en contra”.

La Comisión de Energía y Minas, que preside Yenifer Paredes, ya recibió, el pasado 13 de noviembre, un memorial del Frente Único Regional de Cajamarca donde dirigentes de 13 provincias firman bajo el título “¡No a la ampliación del Reinfo!”.

Frente Único Regional de Cajamarca ha remitido a la Comisión de Energía y Minas un memorial en contra del cuestionado Reinfo.

En respuesta, Paredes ha solicitado opinión a la Asociación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales “Virgen del Carmen” de Hualgayoc, que está asociada a la Confemin, el gremio de mineros artesanales que busca la ampliación del Reinfo desde el Congreso.

Sumado a esto, miembros de la Comisión de Energía y Minas indicaron que Paredes realizará una nueva audiencia en Cajamarca. Desde la bancada de Juntos por el Perú indicaron que esta acción busca contrarrestar la oposición de sus cuatro colegas cajamarquinos.

Este Diario buscó comunicarse con el vocero de la bancada, Ernesto Zunini, para conocer su postura sobre la discrepancia interna, pero no atendió nuestras llamadas. El grupo izquierdista presenta fraccionado hasta en tres bloques: uno partidario de JP, y dos castillistas (uno de Yenifer Paredes y otro de Catherin Palomino).