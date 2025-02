Fredy Hinojosa

“Esta es una campaña de desprestigio”

Tras conocerse el fallo de la Sexta Sala Penal de Apelaciones, que confirmó su impedimento de salida del país, el vocero presidencial Fredy Hinojosa cuestionó la decisión alegando ser “un blanco de campaña mediática sin precedentes”.

A través de su cuenta de red social “X”, el Jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, señaló que en los últimos meses se construyó una campaña en su contra sobre un “cúmulo de mentiras y falsedades”, por lo que aseguró que dichos ataques, lejos de buscar la verdad, “han intentado socavar mi reputación y desviar la atención de los hechos reales.”

Sobre su investigación en el Caso Qali-Warma y el impedimento de salida del país en su contra, aseguró que “se magnifica una situación” que, según el Juzgado y la Sala Superior, es una investigación incipiente.

“¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los indicios razonables? No existen. No hay nada que me vincule con los actos ilícitos que se investigan. Esta es una campaña de desprestigio, por ser yo un objetivo político”, cuestionó el vocero presidencial.

Hinojosa Angulo aseguró que no permitirá que, lo que considera una “mentira”, se imponga. “La verdad es mi escudo. Y, al final la verdad prevalecerá”, afirmó.