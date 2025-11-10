¿Qué hay detrás del asilo a Betssy Chávez y la salida del embajador de Cuba del país? | Tenemos Que Hablar

En medio de la tensión por el asilo político solicitado por la ex primera ministra Betssy Chávez en la Embajada de México en Lima, el escenario diplomático peruano volvió a sacudirse. El gobierno del presidente José Jerí anunció el fin de funciones del embajador de Cuba, Carlos Zamora, quien abandonó el país de manera definitiva, generando nuevas preguntas sobre el rumbo de nuestras relaciones exteriores. Hoy analizamos estos tres frentes clave: el caso Betssy Chávez, el conflicto diplomático con México y la salida del embajador cubano. ¿Qué hay detrás de estas decisiones?