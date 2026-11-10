Rafael López Aliaga es el presidente de Renovación Popular.
Rafael López Aliaga es el presidente de Renovación Popular.
Por Thalía Cadenas

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, evalúa si asumirá el cargo de primer regidor de Lima, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordara que los alcaldes elegidos en el 2022 que postularon como primeros regidores no podrán a ocupar alcaldías durante el periodo 2027-2031.

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