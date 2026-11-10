El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, evalúa si asumirá el cargo de primer regidor de Lima, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordara que los alcaldes elegidos en el 2022 que postularon como primeros regidores no podrán a ocupar alcaldías durante el periodo 2027-2031.

Así lo adelantó este lunes el virtual regidor de Renovación Popular, Hernán Sifuentes, en diálogo con “Tenemos que Hablar”, el videopódcast de El Comercio.

“Es algo que él está evaluando. Tengo entendido que pasado mañana (miércoles) nos va a reunir a los regidores para hacernos saber su decisión. Por lo pronto, está tomando las medidas judiciales correspondientes porque ha sido vulnerado su derecho”, exclamó cuando se le preguntó si López Aliaga se mantendrá o no como primer regidor.

Posteriormente, precisó a este Diario que la decisión será comunicada durante esta semana.

“El recurso de amparo lo estará presentando entre mañana y pasado. Si no obtiene un fallo favorable, esta semana él decidirá si asumirá o no el cargo de primer regidor. Nos convocará para comunicarnos su decisión y también hacerla de conocimiento público”, reiteró.

Sifuentes indicó que la agrupación política está “sorprendida” por la decisión del JNE, pues considera que no se está respetando la voluntad popular.

Asimismo, cuestionó que el pronunciamiento se hubiera emitido después de las elecciones, cuando, a su juicio, debió emitirse antes. También criticó que no se le haya otorgado la credencial de senador a López Aliaga para que pudiera postular como primer regidor de Lima.

“Sin duda, las acciones judiciales que tome López Aliaga van a ser claras contra el órgano jurisdiccional al que respetamos, pero no estamos de acuerdo con la decisión de ellos. Rafael ha sido claro en que va a presentar un amparo y también una denuncia por prevaricato”, remarcó.

Además, descartó que Jeanette Alonzo, quien ocupa el segundo lugar en la lista de Renovación Popular, se niegue a asumir el cargo si es que se concreta el impedimento de López Aliaga.

Detalló que Alonzo es una de las dirigentes que goza de mayor confianza del exalcalde de Lima.

En tanto, el abogado de Renovación Popular, Virgilio Hurtado, señaló que “todavía no se ha determinado” si López Aliaga asumirá como primer regidor. “Está en evaluación a consecuencia de la resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones”, indicó.

“La decisión de él ha sido postular a primer regidor, por las circunstancias, debe estar evaluando cuáles son las alternativas y seguro posteriormente comunicará su decisión”, acotó.

Rafael López Aliaga y candidata a segunda regidora Jeanette Alonzo Contreras

Más cuestionamientos

La decisión del JNE también fue cuestionada por los congresistas Alejandro Muñante y Roxana Rocha, integrantes de la bancada celeste en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente.

Muñante sostuvo que se estaría vulnerando la voluntad popular al impedir que López Aliaga asuma la Alcaldía de Lima e indicó que se vienen preparando acciones legales contra el presidente del JNE.

El vicepresidente del Senado también cuestionó que el organismo electoral haya “aprovechado el último momento” para pronunciarse sobre el tema y consideró que la demora en la publicación de los resultados podría responder a una estrategia de dilación.

Asimismo, destacó la cercanía de Alonzo con el líder López Aliaga y aseguró que cuenta con su respaldo y confianza.

“Siempre ha estado acompañando a Rafael López Aliaga, goza de su confianza, es una profesional que siempre ha estado presente en las campañas”, manifestó.

En esa línea, Muñante consideró que Alonzo debería aceptar el cargo si se concreta el impedimento de López Aliaga.

“En caso que se concrete que sea alcaldesa de Lima, va a tener que tener el respaldo de todo el consejo municipal. Yo creo que debe asumir el reto de aceptar”, expresó.

Sin embargo, bajo su mirada, el JNE debería otorgar las credenciales de alcalde a López Aliaga y presentar una iniciativa legislativa para evitar que esta situación se vuelva a repetir en el futuro.

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Rocha se pronunció en el mismo sentido y cuestionó la decisión del organismo electoral. “Incluso fue invitado al debate en su calidad de primer regidor [...] Después de haber elegido en una contienda electoral con una diferencia de votos de más de 40 mil votos, que saquen una resolución totalmente tardía e interpretando de manera incorrecta la Constitución Política del Perú es realmente vergonzoso”, expresó en declaraciones a la prensa.

La diputada afirmó que López Aliaga se encuentra reunido con abogados y miembros de su agrupación política para evaluar las medidas que adoptarán ante los órganos jurisdiccionales. Según detalló, entre las acciones que se analizan figuran medidas civiles, penales y constitucionales.

Asimismo, precisó que una de las denuncias que se estaría evaluando contra Burneo sería por presunta omisión dolosa de funciones, debido a su actuación durante las elecciones generales del 2026, celebradas en abril.

Rocha evitó pronunciarse sobre una eventual proclamación de Jeanette Alonzo como alcaldesa de Lima. Se limitó a señalar que, a título personal, le tiene cariño y respeto, y destacó su perfil profesional y experiencia en el ámbito municipal.

“Si ella tendría que asumir la Alcaldía, ella conoce de temas municipales”, indicó.

Rafael López Aliaga arremete contra el JNE Tras decisión que le impide asumir como alcalde

“EL JNE CREANDO UNA REGLA QUE NO EXISTE. El artículo 194 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata de los alcaldes. No prohíbe expresamente postular como primer regidor. Y el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades es claro..!”, escribió el 7 de noviembre en X (antes Twitter).

“Me da cólera que me hayan robado dos veces. En estas elecciones hemos ganado cuatro veces, dos veces me han robado la Presidencia, una vez me han robado la alcaldía y ahora quieren robarme la alcaldía. No lo vamos a dejar pasar así nomás, porque la voluntad popular está por encima de todo, se respeta”, manifestó el 8 de noviembre, en San Miguel.

Escenarios

En diálogo con El Comercio, los abogados Fernando Rodríguez Patrón y María Alexandra Marallano analizaron los escenarios legales que se abren para Rafael López Aliaga tras la decisión del JNE. Ambos coincidieron en que el exalcalde de Lima podría recurrir a una acción de amparo, aunque advirtieron que su presentación no garantiza que obtenga un fallo favorable. También explicaron los pasos que deberán seguirse para la proclamación de resultados y la eventual entrega de credenciales a los regidores electos.

Rodríguez Patrón señaló que se debe esperar a que se terminen de procesar las dos actas pendientes y a que el JEE Lima Centro proclame los resultados y entregue las credenciales correspondientes.

“Las resoluciones que emite el JNE son inimpugnables y no son revisables. Entonces esto le limita el camino. Él ha anunciado acciones civiles, penales y constitucionales [...] Imagino que irá por una acción de amparo; sin embargo, esto demoraría al menos 2 años”, subrayó.

“El JNE, aunque tarde, ha hecho lo correcto. Entonces yo no veo que un juez acabe diciéndole al JNE que el artículo 194 de la Constitución no se debe aplicar, en consecuencia, si puede haber elección. Sin embargo, estamos en Perú y los jueces se pueden prestar para todo”.

El exdirector del Registro de Organizaciones Políticas, advirtió que también se podría buscar la inhabilitación de Burneo a través del Congreso, mediante una denuncia constitucional. Cabe recordar que el presidente del JNE cuenta con la prerrogativa del antejuicio político debido a su condición de juez supremo.

Por su parte, la abogada María Alexandra Marallano consideró que López Aliaga tiene abierta la posibilidad de presentar una acción de amparo, aunque ello no garantiza que obtenga un resultado favorable.

“López Aliaga tiene abiertas las puertas de un amparo, si bien es cierto se señala que las decisiones del JNE emitidas en última instancia, eso no quite que se pueda presentar esta acción de amparo al considerar que se está vulnerando un derecho constitucional, pero que le vayan a dar la razón es otra cosa distinta”.

Respecto al procedimiento para la entrega de credenciales, Marallano explicó que el JEE emitirá el acta de proclamación con los criterios establecidos por el pleno del JNE y programará la entrega de credenciales.

Según explicó, si López Aliaga decide no asumir el cargo, deberá presentar un escrito formal ante el JEE, tal como lo hizo cuando renunció a asumir el puesto de senador.

En ese escenario, el JEE no podría convocar directamente a otro candidato de la lista. Marallano precisó, además, que un acta de proclamación solo puede ser apelada por cuestiones numéricas, pero no por aspectos de fondo. Agregó que, si Jeanette Alonzo decide no asumir el cargo, le correspondería hacerlo al tercer regidor, Jesús Gálvez.