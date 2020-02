Este nuevo Congreso empezará sus funciones, entre el 10 y 15 de marzo, con tareas pendientes que deberán resolver en los 15 meses que durará este atípico período. A esta carga legislativa tendrán que sumar el programa de propuestas con el que cada una de las ocho bancadas está ingresando al Parlamento. Todo esto en tres legislaturas.

Carga legislativa

De acuerdo con información del Congreso de la República, hay 322 dictámenes y 2.288 proyectos de ley en comisión, en este último caso sumando todos los presentados desde el 2016. La revisión de las iniciativas que fueron presentadas en el Congreso anterior dependerá de la voluntad política de los nuevos legisladores, indicaron especialistas.

Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista, dijo que teniendo en cuenta que en nuevo Congreso ingresa para completar el proceso anterior, la carga de proyectos deberá ser tramitada por los parlamentarios entrantes; a diferencia de si se trata de un nuevo periodo de 5 años en funciones, cuando los proyectos van al archivo.

“Hay proyectos que pueden entrar con los nuevos congresistas, pero ¿cuál es la prioridad? Hay proyectos que entraron hace tres años y quedaron en la congeladora. Dependerá de la voluntad política de los integrantes de comisión”, dijo.

Por otro lado, José Naupari, abogado constitucionalista, explicó que no se puede decir que todos los proyectos de ley vayan directamente al archivo. Indicó que se puede retomar el trabajo respecto a las propuestas ya dictaminadas. Es decir, seguir con su trámite. Pero, las iniciativas legales sin dictamen tendrán que ser archivados, comentó.

“Una cosa es un proyecto de ley presentado por un congresista que ya dejó de serlo, y otro presentado por la Contraloría, Poder Ejecutivo, etc. En el trámite parlamentario invitas a que presente su proyecto, si ya no es congresista, ¿cómo va a invitar a que presente su proyecto? Esos proyectos irían al archivo, pero no los del Ejecutivo”, precisó Naupari.

Respecto a los dictámenes, Rospigliosi dijo que estos sí se podrían retomar pero, nuevamente, dependerá de la voluntad política del presidente y de los integrantes de cada comisión culminar el procedimiento parlamentario hasta que sean aprobados en el Pleno.

Según Naupari, si los dictámenes ya están en agenda del Pleno, “lo único que quedará es que vía una cuestión previa pueda regresar a estudio de comisiones". Los dictámenes que ya están van a tener que ser agendados en el Pleno, y si están en desacuerdo tendrán que regresar a comisiones. En caso un proyecto de ley esté decretado en dos comisiones, y en uno tenga dictamen y en el otro no, entonces podría acordarse en comisión un pedido para que ese dictamen retorne a comisión para su estudio.

¿Quién decide qué proyectos de ley deben retomarse? Según Rospigliosi, eso dependerá del presidente de la respectiva comisión. “He ahí la importancia de quién asume dicho cargo”, mencionó.

¿Cómo se debería organizarse el nuevo Congreso para atender todos los temas en cola? De acuerdo con Naupari, el control de los decretos de urgencia debería verse a partir de la quincena de julio, mientras que desde que asuman hasta esa fecha el Parlamento debería abocarse a la reforma política. “La comisión especial debería ver el tema de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional entre marzo y julio”, sugirió.

Reforma política y electoral

Otro de los principales puntos en la agenda será retomar los debates de la reforma política y electoral, que no concluyeron o fueron replanteados en sentidos distintos por el Congreso disuelto.

Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, explicó en su columna publicada este jueves en El Comercio que el primer punto que el Parlamento deberá debatir es la modificación del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), que se refiere al cambio de normas electorales un año antes de las elecciones. Si se hacen los cambios y se extiende la fecha hasta agosto, habrá un tiempo holgado para que se debata e implemente lo referido a la reforma electoral.

Por otro lado, propone que se complete la reforma de financiamiento de organizaciones políticas, realizar una segunda votación para que los sentenciados en primera instancia estén impedidos de postular a cargos públicos, y eliminar las disposiciones transitorias de la Ley de Organizaciones Políticas -incluidas por el Congreso disuelto- para que se apliquen: elecciones primarias, eliminación del voto preferencial, y la paridad y alternancia en las listas de candidatos.

Otra propuesta es la reconsideración de la inmunidad parlamentaria, aprobada con un enfoque diferente por el Parlamento disuelto. Este fue uno de los temas que durante la campaña electoral fue debatido entre los candidatos y se presentaron opiniones divididas. Adicionalmente, temas que quedaron en el tintero son la creación de un distrito electoral para peruanos residentes en el extranjero y poblaciones indígenas.

Los integrantes de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política junto al presidente Vizcarra. (Foto: Difusión)

Elección de los nuevos miembros del TC

La votación para designar a los seis miembros del Tribunal Constitucional (TC) detonó la disolución del Congreso por parte del presidente de la República, Martín Vizcarra. Aquel, 30 de setiembre, en medio de discusiones en del Hemiciclo, solo alcanzaron los votos para elegir al entonces candidato Gonzalo Ortiz de Zeballos, quien no fue incorporado por decisión del mismo TC.

Los seis miembros que deberán ser reemplazados debido a que sus funciones vencieron el 3 de junio de 2019 son Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos, Marianella Ledesma, Manuel Miranda, Ernesto Blume y José Luis Sardón. La elección es uno de los temas en la agenda del nuevo Parlamento.

Revisión de decretos de urgencia

El Ejecutivo ha publicado hasta la fecha 69 Decretos de Urgencia que deberán ser revisados por los nuevos parlamentarios tras su instalación. El próximo presidente del Congreso recibirá al presidente del Consejo de Ministros en el Pleno para informar sobre estas disposiciones y realizar el control correspondiente.

Algunos de ellos tienen que ver con el incentivo para el fomento de la lectura y el libro; medidas extraordinarias para estimular la economía a través del gasto público; la aprobación del presupuesto público para este año fiscal, entre otras.

Renuncia de Mercedes Araoz

El 26 de enero, día de las elecciones, Mercedes Araoz dijo a la prensa que presentará su carta de renuncia a la vicepresidencia de la República al nuevo Congreso. “Soy vicepresidenta hasta que se cumpla el mandato, yo soy vicepresidenta por mandato popular, así fuimos elegidos. Yo presenté mi carta de renuncia, veremos qué hace con ella el nuevo Congreso”, mencionó aquel da.