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Resumen

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Los que pidieron ‘brutalidad’, ¡porque la disfrutaron en los debates de la primera vuelta!, se quedaron con los crespos hechos el domingo pasado. No hubo un ‘Popy’ Olivera de la economía ni un Yonhy Lescano de las brechas de infraestructura. Todos los polemistas estuvieron casi, casi modositos, intentando demostrar que tienen propuestas y saben cómo ejecutarlas. ¿Por qué tanta serenidad, sobre todo del lado naranja? Les cuento.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.