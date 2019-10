Martín Bustamante C. Ex hombre de confianza de Castañeda y dirigente de Solidaridad Nacional.

Si bien el exfuncionario de las gestiones de Castañeda en Lima no figura en la reciente orden judicial de allanamiento de inmuebles, es mencionado en el documento de la fiscalía como partícipe y anfitrión de reuniones de coordinación tanto para los presuntos aportes de OAS como los de Odebrecht. Ambas empresas habrían entregado US$980.000 por partes a Bustamante para la campaña del 2014. En agosto, renunció a la reserva de su identidad como colaborador. Está impedido de salir del país por 18 meses.

José Luna Gálvez. Exsecretario general de Solidaridad Nacional y jefe de la campaña 2014.

Según la imputación fiscal, habría recibido de Castañeda y Bustamante el dinero proveniente de los aportes de OAS y Odebrecht. Ello con el “fin de ingresar dicho dinero ilícito al sistema económico mediante gastos de campaña y encuestas electorales”. También se señala que contactó a militantes o simpatizantes de Solidaridad Nacional (SN) para que figurasen como aportantes a la campaña del 2014. Ayer, en diálogo con RPP, negó que haya conocido esos aportes. Tiene también impedimento de salida del país.

José Quispe Lévano. Exjefe de prensa de Solidaridad Nacional y de la MML.

Se le imputa haber recibido dinero del exalcalde y de Bustamante “para pagos de procesos penales en contra de Óscar Luis Castañeda Lossio y para gastos de campaña municipal”. “Estaría inmerso en el delito de lavado de activos sobre aportes de dinero ilícito por parte de la empresa OAS y Odebrecht para la campaña municipal de Lima del 2014…”, según la hipótesis de la fiscalía. “Mi labor nada tenía que ver con contratos ni concesiones”, ha señalado Quispe en Twitter rechazando las acusaciones.

Jorge Zegarra Lévano. Exmiembro del directorio de Emape y exmilitante de Solidaridad Nacional.

Al médico cirujano también se le imputan presuntos actos de lavado de activos, en un rol similar al de Quispe. El colaborador eficaz 155-2019 lo menciona en su narración sobre el aporte de Odebrecht: “En el caso del señor Jorge Zegarra, recuerdo haberle hecho dos entregas de dinero por US$15.000 aproximadamente”. Su casa en Surco también figura en la orden de allanamiento, que incluyó inmuebles de Castañeda, Luna, Quispe, Giselle Zegarra, Alfieri Lucchetti, Jaime Villafuerte y Julio Torres Romero.

Julio Torres Romero. Extesorero de Solidaridad Nacional y contador de Telesup.

La fiscalía precisa que en el caso de Torres no hay una imputación, sino una “vinculación como tercero afectado a los hechos que vienen siendo investigados”. Se lo vincula “a la administración no solo de los aportes del partido Solidaridad Nacional, sino además a la administración de fondos de la Universidad Telesup [de Luna], la cual, según la tesis fiscal, habría servido para lavar el dinero ilícito recibido por las empresas OAS y Odebrecht”. Telesup rechazó que se la vincule a hechos en los que dice que no tiene responsabilidad.

Giselle Zegarra Flores. Exgerenta de Promoción de la Inversión Privada de la MML.

Las imputaciones en su contra se relacionan a su labor como representante de la empresa Zegarra y Asociados S.C.R.L., que habría asesorado a la constructora brasileña OAS, y luego como consultora de la MML a cargo de las modificaciones al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, adjudicado a OAS en el 2009. Se la sindica de haber intercedido presuntamente a favor de los intereses de OAS y de Castañeda. Le imputan ser intermediaria entre ‘Leo’ Pinheiro y Castañeda cuando este aún no era alcalde.

Jaime Villafuerte Q. Exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la MML.

Ocupó dicho cargo en la tercera gestión de Luis Castañeda Lossio en la Municipalidad de Lima. Como Giselle Zegarra y otros, cumple una orden de impedimento de salida del país por 18 meses. Se le atribuye haber suscrito una adenda para ejecutar cambios que conllevaron a mejoras en las condiciones contractuales y económicas para el concesionario del proyecto Línea Amarilla. También “haber modificado de manera irregular” el cambio del proyecto Río Verde por el Paso Inferior 28 de Julio.

Alfieri Lucchetti R. Exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la MML.

Se le atribuye haber firmado en el 2015 la Adenda N° 1 del contrato “Obra del proyecto Río Verde y obras de integración urbana-obra Plaza Nueva y Paso Inferior 28 de Julio” sin reparar en un informe de la contraloría que advirtió riesgos en cuanto a la falta de un expediente técnico a nivel de ejecución de obra, “así como en la estructura de presupuesto de obra que no permite determinar la razonabilidad del costo ascendente a US$57’274.923 incluido IGV y del plazo de ejecución de la obra estimado”.