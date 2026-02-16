Por Sebastian Ortiz Martínez

De los 24 candidatos a la primera y segunda vicepresidencia de la República de las 12 fórmulas que superan el 1% de intención de voto (de acuerdo con la última encuesta de Datum), más del 91% postula al Senado, a la cámara de diputados y al Parlamento Andino. Solo dos no tientan una curul en el próximo Congreso bicameral [ver recuadro]. Se trata de Jhon Ramos Malpica (Renovación Popular) y de María Valdivia Acuña (Partido Aprista).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Más de 30 investigados por minería ilegal en Pataz figuran en el Reinfo
Actualidad

Más de 30 investigados por minería ilegal en Pataz figuran en el Reinfo

José Jerí y los empresarios chinos: Congresista Luis Cordero Jon Tay y otras 30 personas son citados por la Fiscalía y Dircocor-PNP
Política

José Jerí y los empresarios chinos: Congresista Luis Cordero Jon Tay y otras 30 personas son citados por la Fiscalía y Dircocor-PNP

¿Quién son los candidatos a vicepresidentes? Más del 91% postulan también al Congreso bicameral
Política

¿Quién son los candidatos a vicepresidentes? Más del 91% postulan también al Congreso bicameral

José Jerí asegura que la vacancia es el procedimiento que corresponde constitucionalmente
Política

José Jerí asegura que la vacancia es el procedimiento que corresponde constitucionalmente