¿Quién son los candidatos a vicepresidentes? Más del 91% postulan también al Congreso bicameral

Entre los 22 postulantes que sí buscan un sitio en el Parlamento bicameral, 14 intentan ser diputados y ocho, senadores.

Además, el 41,6% tiene experiencia en altos cargos del Estado, mientras que el resto, no.

Por ejemplo, están los congresistas Norma Yarrow (Renovación Popular) y Alejandro Soto (Alianza para el Progreso). Y también están los exparlamentarios Luis Galarreta y Miguel Torres (Fuerza Popular) y Cecilia García (Podemos Perú). Esta última fue parte del Congreso complementario que funcionó entre el 2020 y 2021 durante la pandemia de COVID-19.

Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, además dirigió la Mesa Directiva del Congreso entre el 2017 y 2018, cuando se votó por primera vez el fondo de una moción de vacancia contra un presidente desde la destitución de Alberto Fujimori en el 2000. En ese tiempo, también se dio la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y la asunción de Martín Vizcarra como nuevo presidente.

La presencia del castillismo

Además, en las fórmulas presidenciales analizadas hay presencia de ex altos funcionarios del gobierno de Pedro Castillo (2021-2022). En Podemos Perú, está Raúl Noblecilla, ex viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), como postulante a la segunda vicepresidencia de la República y a senador.

Noblecilla ha propuesto el indulto a Castillo Terrones y a la ex primera ministra Betssy Chávez. Ambos sentenciados por conspiración para la rebelión por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La agrupación de José Luna Gálvez ha intentado captar el voto del sur del país con un discurso pro castillista. Esto a pesar de que, en su momento, Podemos Perú votó a favor de su vacancia.

Y en el Partido Cívico Obras, del exalcalde de Lima Ricardo Belmont, está Daniel Barragán Coloma, ministro de Defensa del último tramo de la administración del profesor.

(Foto: Archivo El Comercio)

Barragán presentó su renuncia irrevocable al referido cargo el 3 de enero de 2022, es decir cuatro días antes del golpe televisado de Castillo Terrones.

Entonces, Barragán rechazó que su salida se haya producido por un intento de ruptura del orden constitucional por parte del entonces mandatario.

“Son especulaciones, yo rechazo ese estribillo del fin de semana, no hay nada de golpe de Estado, había temas sobre el decreto supremo para ver si seguimos o no, mi idea era que las Fuerzas Armadas no se expongan a la seguridad ciudadana, se quería que haya más militares en la seguridad ciudadana”, refirió.

En Perú Primero, el partido fundado por el hoy encarcelado expresidente Martín Vizcarra, está el coronel FAP en retiro Carlos Illanes Calderón. Él fue titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) entre julio de 2018 y diciembre de 2020.

Illanes Calderón renunció al cargo, en el primer tramo del gobierno de transición de Francisco Sagasti, en el contexto del pase al retiro de 18 oficiales de la Policía Nacional.

La licencia de Tumi

Alianza para el Progreso- partido fundado y conducido por César Acuña- lleva en su fórmula a Jessica Tumi Rivas y al congresista Alejandro Soto en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Tumi es desde el 2023 directora ejecutiva del programa de empleo temporal Llamkasun Perú (antes Trabaja Perú), el cual depende del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y se ha mantenido en el cargo con José Jerí en Palacio de Gobierno.

Según informó “Punto Final” a fines del año pasado, la también candidata a diputada realizó más de 40 viajes oficiales desde el 2024, que usó para promocionar su imagen.

(Foto: APP)

En redes sociales, como TikTok, Instagram y Facebook, hay videos de la funcionaria recorriendo diferentes regiones país (Piura, Lambayeque y La Libertad, entre otros) –usando recursos del Estado–, donde se muestran elementos distintivos de Llamkasun Perú. Sin embargo, el material no fue publicado en las cuentas oficiales de la entidad, sino en la cuenta personal de Tumi.

Fuentes cercanas a APP indicaron a este Diario que Tumi se encuentra de licencia del programa Llamkasun Perú desde enero último.

De los 24 candidatos a las vicepresidencias escrutados por este Diario, dos declararon sentencias en sus hojas de vida presentadas ante el JNE. Soto, expresidente del Congreso, consignó tres condenadas por difamación, a raíz de su ejercicio como conductor de un programa dominical en la televisión cusqueña.

La administración de Soto al frente de la Mesa Directiva del Parlamento (2023-2024) estuvo envuelta en múltiples cuestionamientos por la entrega de bonos, los aumentos salariales, blindajes a congresistas acusados de “mochasueldos”, votaciones polémicas, falta de transparencia y un largo silencio con la prensa.

La otra postulante es Dina Dávila Hancco, quien aspira a llegar a la segunda vicepresidencia de la República y diputada. La docente de primaria detalló que fue sentencia, en el 2017, a tres años y medio de prisión por contrabando.

La Unidad de Investigación del Diario reveló que Noblecilla, de Podemos Perú, fue sentenciado en el 2015 por lesiones culposas e imprudencia, tras un accidente ocurrido cuando manejaba bajo los efectos del alcohol. El ex abogado de Castillo y Chávez no registró esta condena en la hoja de vida que presentó ante el JNE.

El punto de vista

Mabel Huertas, consultora especializada en análisis político y estrategia, consideró que, a diferencia de otras elecciones generales, los ciudadanos deben poner especial atención en los candidatos a vicepresidentes de los partidos en carrera. ¿La razón? En los últimos 10 años, dos vicepresidentes- Martín Vizcarra y Dina Boluarte- terminaron gobernando más tiempo que PPK y Castillo, que fueron elegidos mandatarios.

“Parte del atractivo de una plancha es quiénes son sus vicepresidentes, que pueden suceder al presidente electo en una emergencia. Imagino que ninguna de las fórmulas va con esa idea de que van a vacar a la cabeza. Pero es vital que el candidato lleve a personas sólidas, con liderazgo y que pertenezcan a sus partidos”, manifestó.

En diálogo con El Comercio, Huertas refirió que Yarrow, en Renovación Popular, y Galarreta y Torres, en Fuerza Popular, son buenas elecciones para Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, porque se trata de personas con las que “vienen trabajando desde hace tiempo, están alineados y hay cierta lealtad”. “Esto último es lo más importante, porque se ha perdido en los últimos tiempos, las ansias de poder quiebran los principios”, remarcó.

La también socia directora de 50 más 1 dijo que incluir invitados en una fórmula presidencial, con poco pasado partidario, es un riesgo.

“En Podemos, tenían como primera opción a un pastor evangélico [el excongresista Julio Rosas], pero al final pusieron a un castillista [Noblecilla]. Si son gobierno, la fórmula es bastante débil y puede quebrarse, está pegada con babas y goma”, subrayó.

Huertas, además, refirió que si 22 de 24 candidatos a las vicepresidentes postulan al Congreso es porque ese Poder del Estado tiene más probabilidades de estar los cinco años siguientes. “No sabemos si el próximo gobierno va a cumplir o no su ciclo”, acotó.

El analista político Jeffrey Radzinsky afirmó que se debe dar “especial atención” a los candidatos a las vicepresidencias de la República, “por los antecedentes” de los últimos años, en referencia a que Vizcarra y Boluarte llegaron a la Presidencia tras la dimisión de PPK y la destitución de Castillo.

“Hemos visto una inestabilidad enorme, donde cobran mayor atención los vicepresidentes”, expresó.

El director de GPF, además, indicó que la otra razón para poner la lupa sobre los integrantes de las fórmulas presidenciales es que la mayoría “tiene puestos expectantes” en las listas para el Senado y la cámara de diputados.

“Podemos tener como senadores y diputados a personajes que postularon en las planchas. La gente está muy distante del debate electoral, y se poner el foco sobre estas personas resulta útil para que la ciudadanía conozca sus defectos y virtudes”, complementó.

Radzinsky sostuvo que mientras menos tiempo se conozcan los integrantes de una fórmula presidencial y si no hay una relación profunda de amistad y de respeto, es mayor el riesgo a que escenarios donde uno de los vicepresidentes acepta asumir la Presidencia en caso el Congreso vaque el mandatario.

“La motivación de la formación de una plancha es cubrir o suplir falencias. Por ejemplo, si un candidato se percibe muy limeño coloca a alguien de las regiones [...] Si revisas la plancha de Fuerza Popular, los tres candidatos son parecidos entre sí, los tres viven en Lima, son contemporáneos y viven en barrios parecidos”, remarcó.