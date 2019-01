El presidente Martín Vizcarra presentó este miércoles al Congreso un proyecto de ley con el que busca que se declare en emergencia y se reorganice el Ministerio Público, modificando la ley orgánica de esta institución.

El proyecto tiene cinco artículos. En el tercero se incluye una única disposición complementaria transitoria a la Ley Orgánica del Ministerio Público.

En esta, se señala que durante el plazo que dure la emergencia declarada, se suspende el ejercicio de las funciones y las atribuciones del Fiscal de la Nación, y de los fiscales supremos titulares que conforman la Junta de Fiscales Supremos.

Además, se crea la Junta Transitoria de Fiscales Supremos compuesta por los fiscales supremos adjuntos titulares que tengan más de diez años en el cargo. Entre ellos se elegirá a un fiscal de la Nación transitorio.

¿Quiénes serían los fiscales supremos adjuntos titulares?

-Abel Pascual Salazar Suárez

Fiscal adjunto supremo titular desde el 2009 en la Segunda Fiscalia Suprema en lo Penal, aunque provisional desde el 2008. Ingresó al Ministerio Público como oficinista en 1983, en la Fiscalía Suprema Penal. Luego fue técnico en abogacía y en 1986 auxiliar de fiscal. Ocho años después, fue nombrado fiscal provincial titular.

-Bersabeth Felicitas Revilla Corrales

Fue nombrada fiscal adjunto suprema titular de la Fiscalía Suprema en el 2003. Actualmente en la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal. Ingreso al Ministerio Público como fiscal provincial titular en 1994.

-María Isabel del Rosario Sokolich Alva

Fiscal suprema adjunta titular desde el 2006. Actualmente en la Fiscalía Suprema Civil. Ingresó al Ministerio Público en el 2001, como fiscal provisional. Se convirtió en titular en el 2003, en la Fiscalía Provincial de Familia de Lima. Dos años después, fue nombrada fiscal superior en lo penal en La Libertad.

-Ellyde Secilia Hinojosa Cuba

Nombrada fiscal adjunto supremo titular en el 2004. Actualmente en la Fiscalíaa Suprema Civil. Ha sido fiscal adjunta suprema titular en la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo y en la fiscalia de la Nación. Ingresó al Ministerio Público en 1994 como fiscal adjunto provincial.

-Javier Gonzalo Luna García

Nombrado como fiscal adjunto supremo titular en 1996. Fue reincorporado en la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo, donde esta ahora, en el 2009.

-Iván Leudicio Quispe Mansilla

Nombrado como fiscal adjunto supremo titular en el 2009. Ingresó al Ministerio Público en 1988, como oficinista y a los tres años se convirtió en técnico. En el 2002, fue nombrado fiscal provincial antidrogas. Actualmente está en la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo. En el 2017 fue ratificado como fiscal adjunto supremo.

-Jorge Antonio Bernal Cavero

Nombrado en el 2003 como fiscal adjunto supremo titular. Actualmente en la Fiscalía Suprema de Control Interno. Ingresó al Ministerio Público como fiscal adjunto provincial provisional en 1994.

-Martha Elizabeth Maisch Molina

Nombrada como fiscal adjunta suprema titular en el 2009. Actualmente en la Fiscalía Suprema de Control Interno. Ingresó al Ministerio Público en 1994.

Estos ocho fiscales supremos adjuntos titulares serían quienes formen parte de la Junta Transitoria de Fiscales Supremos, que está proponiendo el Gobierno y que deberá ser aprobada por el Congreso.

Pero podrían ser menos si es que no cumplen con otros requisitos como: no haber sido sancionado por la comisión de faltas graves; no contar con procesos disciplinarios o penales abiertos con relación al ejercicio de sus funciones o investigaciones ante el Congreso; y no tener conflicto de intereses de cualquier índole que puedan afectar el ejercicio idóneo de las funciones encomendadas.