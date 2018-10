¿Quiénes son los asesores de Keiko Fujimori que fueron detenidos?

Por muchos años, Ana Herz y Pier Figari fueron las personas más cercanas a la lideresa del partido Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori. No solo eran sus asesores, sino sus amigos más íntimos y participaban de las decisiones más importantes en la carrera política de la ex candidata presidencial.

Conocidos en el círculo político, han mantenido un perfil bajo desde que decidieron acompañar a Fujimori Higuchi en la travesía política que hoy la ha llevado a estar detenida preliminarmente y afrontar investigaciones por el presunto delito de lavado de activos producto de aportes ilegales a sus dos campañas electorales.

Ese perfil bajo no los han librado de ser incluidos como parte de la organización criminal que habría liderado Keiko Fujimori al interior de Fuerza Popular. Un testigo protegido los ha sindicado directamente como las personas que habrían ayudado a lavar el dinero ilícito de la empresa Odebrecht y otros ingresos irregulares.

Anoche, además de Ana Herz de Vega y Pier Figari fue detenido el empresario Vicente Silva Checa, quien estuvo vinculado a Vladimiro Montesinos.

-Ana Vega, cercana desde los noventa-

Keiko Fujimori y Ana Herz se conocieron en 1995, cuando la hija de Alberto Fujimori tuvo que asumir el cargo de primera dama de la Nación en reemplazo de su madre Susana Higuchi.

Por entonces, Herz se desempeñaba como voluntaria del Hospital del Niño y tras conocer a la mayor de los Fujimori Higuchi, jamás volvió a separarse de ella. Incluso, fue la persona que más cerca estuvo de Keiko Fujimori cuando tuvo que abandonar Palacio de Gobierno el 21 de noviembre del 2000 tras la renuncia por fax de su padre.

Ana Rosa Herz Garfias de Vega nació el 23 de agosto de 1950 y según el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se encuentra afiliada al partido FP desde el 2009.

Desde entonces ha ocupado los cargos de Secretaria Nacional de Ética y Disciplina y Secretaria Nacional de Organización durante las elecciones del 2011 y 2016. Desde el interior de Fuerza Popular se ha comentado innumerables veces sobre el poder que ejerce Herz en las decisiones del partido.

La asesora de Keiko Fujimori quien es más conocida como Ana Vega por su apellido de casada, fue la encargada de seleccionar a los candidatos al Congreso durante la campaña electoral del 2016.

El presunto poder de Ana Herz generó pugnas al interior de Fuerza Popular desde que Keiko Fujimori decidió independizarse políticamente de su padre. Es por ello que, tanto Herz como Pier Figari, plantearon la renovación y alejamiento de los fujimoristas antiguos.

En un video se le escucha a la ex congresista Luisa María Cuculiza criticar el poder de Herz.

“(La elección) no está ganada y la vamos a perder. Y Ana Vega sale diciendo: No, ya cerró. No voy a entrar con tu plata le digo, voy a entrar con mi plata y voy a hacer la campaña. No, no, ya no es necesario, no vale. Yo le traía esos cien mil votos y Keiko sabía, presidenta ¿Por qué han fregado la campaña?”, se le escucha decir a Cuculiza.

A Herz y a Figari se les ha acusado de haberse opuesto a la libertad del ex presidente Alberto Fujimori. William Paco Castillo, ex abogado del ex mandatario, dijo, en una entrevista de setiembre del 2017, que cuando trataban de hacer actividades a favor de su patrocinado, era Ana Vega quien se oponía.

“¿Quiénes fueron los que se opusieron y pusieron prohibiciones a estas celebraciones; la señora Ana vega y el entorno de Ana Vega?”, dijo.

-Pier Figari, aliado del fujimorismo desde 2011-

Pier Paolo Figari Mendoza (nacido el 14 de noviembre de 1973) conoció a Keiko Fujimori cuando organizaba su propio partido político. A través de Alianza Cajamarca Siempre Verde se alió a Fuerza 2011 y desde entonces ha sido de la cúpula de Fuerza Popular.

Abogado de profesión, Figari fue apoderado, fundador, personero legal y secretario nacional de FP desde que se afilió al partido en el 2009. También trabajó como asesor de la congresista fujimorista Cecilia Chacón.

Su papel durante la campaña electoral del 2016 se mantuvo como siempre en la sombra, hasta que, en abril de ese año, tomó notoriedad por agredir a un grupo de opositores que llegaron hasta el aeropuerto de Arequipa a donde arribaría Keiko Fujimori.

En abril de este año, Figari acudió a la fiscalía para declarar por diversas transferencias al ex secretario general de FP, Joaquín Ramírez. Entonces, dijo haber realizado asesorías legales.

Sin embargo, su nombre fue mencionado una y otra vez cuando Kenji Fujimori, acusó a Figari y Herz de atacarlo y boicotearlo. En una entrevista, el menor de los Fujimori sostuvo: “estoy cansado de estos ataques sistemáticos y tener que trabajar bajo el miedo. Los asesores, esas dos personas (Ana Herz y Pier Figari)”.

En diciembre del 2017, Kenji escribió en su cuenta de Twitter: Pier Figari y Ana Herz de Vega "en la sombra continúan atentando contra la gobernabilidad del país".

Las discrepancias entre los hermanos Fujimori era en buena parte, por la influencia que ambos asesores ejercían al interior del partido.

Por ello, a inicios de este año, el congresista Miguel Torres anunció que Figari y Herz habían sido apartados del Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular. Sin embargo, los dos asesores ya no tenían cargo, pero sí el mismo poder.

-Vicente Silva Checa, la herencia montesinista-

No es la primera vez que Vicente Silva Checa, es detenido. En abril del 2001 la Sala Penal Especializada en Delitos de Corrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó su prisión preventiva tras abrirle proceso judicial por el delito de peculado debido a sus vínculos con el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.

En uno de los “vladivideos”, Silva Checa aparece recibiendo fajos de dinero de parte de el 'Doc', como se le conocía a Montesinos Torres. En ese momento se señaló que habrían sido S/2 millones que recibió por la presunta compra de Cable Canal de Noticias (canal 10).

Silva Checa, a quienes sus amigos conocen como “chizito”, estuvo detenido 29 meses y 11 con la orden de arresto domiciliario. En el 2013, la justicia determinó que no habían pruebas contundentes para sentenciarlo.

Desde entonces se ha mantenido en la sombra y diversas versiones lo colocaban como un asesor de Keiko Fujimori. En una declaración a Caretas, Silva negó haber sido asesor de la hija de Alberto Fujimori o de Fuerza Popular.

No obstante, según la resolución judicial que hoy lo vuelve a poner entre rejas, Silva Checa asesoró a Fuerza 2011 y que era consultado recurrentemente por Keiko Fujimori.

“Esta persona estuvo preso por ser del entorno de Vladimiro Montesinos, por eso es que nunca da la cara, pero lo ha visto en la oficina en que trabaja Keiko Fujimori”, ha dicho un testigo protegido.