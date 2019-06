¿Quiénes son los candidatos a la JNJ que continúan en carrera?

Los tres abogados que lograron aprobar, a mediados de mayo, el examen de conocimiento del concurso para la Junta Nacional de Justicia (JNJ) continúan en carrera. David Miguel Dumet Delfín, Víctor Cubas Villanueva y Pedro Patrón Bedoya también superaron la evaluación curricular y las pruebas de confianza.

A partir de las 5 de la tarde de este lunes, ellos serán entrevistados por los integrantes de la Comisión Especial, que es dirigida por el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. De salir airosos en esta última fase del proceso de selección, que inicialmente tuvo a más de cien postulantes, serán elegidos como nuevos miembros de la JNJ, órgano que nombrará y sancionará a jueces y fiscales.

►Mañana se conocería a los primeros integrantes de la JNJ



►Congreso aprobó ampliar plazo para elección de miembros de la JNJ

¿Pero quiénes son estos letrados que pueden integrar la Junta Nacional de Justicia?

Dumet y los tuits de la polémica

David Miguel Dumet Delfín obtuvo el primer lugar en el examen de conocimientos para la JNJ, órgano que reemplaza al desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). El abogado logró 86 de 100 puntos. Es decir, solamente falló en siete de las cincuenta preguntas de la prueba.

Horas después de esta primera prueba, Dumet eliminó su cuenta de Twitter, donde realizó polémicos comentarios.

Por ejemplo, cuando la Bancada Liberal- integrada por los congresistas Alberto de Belaunde, Gino Costa, Francesco Petrozzi, Guido Lombardi y Vicente Zeballos- solicitó su inscripción como grupo parlamentario a mediados de diciembre, el abogado escribió el siguiente tuit:

(Foto: captura de Twitter) GEC

Dumet Delfín, quien si es designado como integrante de la JNJ deberá revisar el nombramiento de Pedro Chávarry como fiscal supremo, también defendió al ex titular del Ministerio Público y respaldó la decisión que tomó, en la víspera de Año Nuevo, de retirar de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato.

“Lo decidido por el fiscal de la Nación está dentro del marco jurídico de sus atribuciones. Los cuestionamientos sobre la oportunidad o conveniencia de la medida son de carácter político, no jurídico”, tuiteó el 1 de enero de este año.

(Foto: captura de Twitter) GEC

Dumet, en febrero de este año, también intentó minimizar la declaración que ofreció Rosa Venegas, ex asesora del ex fiscal de la Nación, respecto a su ingreso a oficinas que fueron lacradas en el Ministerio Público, donde se sustrajeron documentos. La ex congresista indicó que lo hizo por orden de fiscal supremo.

“Sí, claro. Ella [Venegas] es una jovencita sin experiencia ni madurez, sometida psicológicamente al poderosísimo Chávarry, al punto de no poder resistirse a cometer un hecho claramente delictivo”, remarcó.

David Dumet tiene experiencia como funcionario en los ministerios de Agricultura; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Justicia y Derechos Humanos; y Educación.

Cubas y el archivo de Madre Mía

El ex fiscal supremo provisional Víctor Cubas Villanueva logró el segundo lugar en el examen de conocimiento y obtuvo el mejor puntaje en la evaluación curricular.

Cubas Villanueva tuvo una larga trayectoria en el Ministerio Público, desde donde denunció en 1993 al Grupo Colina por la desaparición y muerte de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta.

El 20 de agosto de ese año, Cubas realizó una diligencia en la residencia estudiantil de la universidad. Ahí probó las llaves que fueron encontradas en las fosas de Cieneguilla.

Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el fiscal abrió con las llaves los armarios de los estudiantes Juan Gabriel Mariños Figueroa y Armando Amaro Cóndor.

“Finalmente, otra de las llaves abrió la casa de la señora Rayda Cóndor, madre del estudiante Armando Amaro Cóndor”, refiere el documento.

En el 2007, el ex fiscal supremo provisional también se pronunció a favor de que el ex presidente Alberto Fujimori reciba una condena de 25 años de prisión por la autoría mediata de esta matanza y de la Barrios Altos, pena que finalmente le fue impuesta.

“Fujimori afirma que no conocía los hechos que cometió Colina, pero sí estuvo informado de que esos hechos se produjeron. Además, adoptó acciones tendientes a conseguir impunidad para los autores”, manifestó en una entrevista con “La República”.

Durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua (2000-2001), Cubas Villanueva fue asignado como coordinador de las fiscalías que investigaron los procesos de corrupción, violación de derechos humanos y tráfico ilícito de drogas durante el decenio fujimorista, según informó el diario oficial “El Peruano”.

Cubas, además, apoyó en la captura y condena a cadena perpetua al cabecilla terrorista ‘Artemio’.

(Foto: Archivo El Comercio) GEC

El candidato a la Junta Nacional de Justicia es criticado por haber archivado en febrero de 2012 la investigación en contra del ex presidente Ollanta Humala por las desapariciones de Natividad Ávila y Benigno Sullca en Madre Mía (Huánuco).

Los familiares de estas personas sindicaron al nacionalista como el “capitán Carlos”.

“[En el 2009 se llegó a la conclusión de] que no había mérito para pasar a juicio oral a Ollanta Moisés Humala Tasso por delito de desaparición forzada y asesinato contra Natividad Ávila y Benigno Sulca. Si la opinión era acogida, solicitamos que previo a los trámites correspondientes, se dispusiera el archivo provisional de la instrucción”, refirió en una entrevista con El Comercio en mayo de 2017.

Cubas precisó que la ley permite revisar la situación de Humala, porque el archivo que él emitió era de carácter “provisional”.

“Es redundante estar sosteniendo si hay o no esta posibilidad porque el archivo provisional es para continuar con las investigaciones. El caso no está cerrado”, subrayó, luego de que se difundieran un conjunto de audios sobre la presunta compra de testigo de parte del entorno de Humala para librarlo de ir a juicio por el Caso Madre Mía.

Víctor Cubas Villanueva fue designado en abril de 2017 por el titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, como jefe del Gabinete de Asesores de la Fiscalía de la Nación.

El ex fiscal supremo provisional, una vez concluida la administración de Sánchez, ha sido uno de los críticos del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

En el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio, consideró que Chávarry realizó “acciones que ni siquiera en los momentos más duros de la administración de la doctora Blanca Nélida Colán ocurrieron”.

-Pedro Patrón Bedoya, el tercer postulante -

El abogado Pedro Patrón Bedoya fue el tercer y último postulante en superar la prueba de conocimiento. Él obtuvo 66 puntos de un total de 100 (lo mínimo para para era 65 puntos).

(Foto: Correo) GEC

Patrón Bedoya, de acuerdo con la hoja de vida que presentó cuando postuló a la directiva del Colegio de Abogados de Lima (CAL), ha sido viceministro de Justicia durante el primer gobierno de Alan García; asesor de la Presidencia del Instituto Peruano del Deporte (2001-2003); secretario general del Ministerio de Educación (2003-2006) y director de Normatividad Electoral del Jurado Nacional de Elecciones 2006-2007).

El candidato a la JNJ cuenta, además, con 35 años de experiencia como catedrático universitario en pre y post grado en la Universidad de San Martin de Porres, en el Instituto de Gobierno de esa Casa de Estudios, en la Universidad de Lima, en la Universidad Tecnológica del Perú, en la Universidad Peruana de las Américas, entre otras.