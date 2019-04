El ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declarará desde este martes 23 de abril hasta el viernes 26 ante fiscales peruanos sobre sobornos a funcionarios peruanos de distintos niveles a cambio de adjudicaciones de proyectos, así como aportes a campañas políticas.

Son cinco fiscales del Equipo Especial del Caso Lava Jato los que estarán frente a frente con el ex directivo de Odebrecht, los cuales harán preguntas sobre las distintas investigaciones que tienen a su cargo. Todo esto en el marco del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la fiscalía peruana.

►#BarataSabe: ex directivo de Odebrecht será interrogado en Brasil | ESPECIAL

► Rafael Vela: “No hay restricción sobre las preguntas [a Jorge Barata]”



Cabe resaltar que el Equipo Especial del Caso Lava Jato del Ministerio Público fue creado a finales de diciembre de 2016 a fin de abordar estos casos de corrupción y dádivas.

Pero ¿quiénes son los fiscales que interrogarán esta semana a Jorge Barata?

José Domingo Pérez

Es abogado por la Universidad Católica de San María de Arequipa. Comenzó su carrera como fiscal en Loreto, en 2005, en donde se desempeñó como Fiscal Adjunto Provincial.

Entre 2006 y 2008 fungió en el mismo cargo, aunque en la región La Libertad y Lima. El 26 de marzo de 2008 fue nombrado fiscal provincial provisional en Moquegua, para en 2011 se trasladado a Lima.

Ese año, fue designado en las fiscalías especializadas en corrupción. Actualmente cuenta con 42 años.

Este martes 23 de abril, José Domingo Pérez interrogará al ex ejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata, sobre cuatro de los 13 expedientes a su cargo.

Es decir, sobre los aportes de campaña al Partido Aprista Peruano en 2006; así como sobre el caso de la Línea 1 del Metro de Lima.

Asimismo, el miércoles 24, se le preguntará a Barata sobre el caso de Miguel Atala, presunto testaferro de Odebrecht, y por el caso de la Carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).

Cronograma de los interrogatorios a cargo de José Domingo Pérez.

Cronograma de interrogatorios en Brasil a cargo de los fiscales Juárez, Mori, Puma y Chirre

Germán Juárez Atoche

Es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Ingresó a laborar al Ministerio Público en 1998, en calidad de asistente de función fiscal en la 28 Fiscalía Penal de Lima. Además, fungió como fiscal adjunto provincial en la Fiscalía de Castilla, en Piura.

Entre 2007 y 2014, Germán Juárez Atoche se ha desempeñado como fiscal provincial antidroga de Pucallpa, Tingo María, Huánuco, Iquitos, Amazonas y Piura, respectivamente. En 2015, fue nombrado fiscal de lavado de activos.

Desde las 9:00 a.m. del jueves 25 de abril, el fiscal interrogará a Jorge Barata sobre los casos Vía Evitamiento Cusco y el ‘Club de la Construcción’. También sobre el expediente sobre los laudos arbitrajes, los cuales eran previamente arreglados a favor de la constructora Odebrecht.

El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial asignado al Caso Lava Jato, está a cargo de las investigaciones sobre el ‘club de la construcción’. (Foto: Jessica Vicente)

Geovana Mori Gómez

Es abogada por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Cuenta con una maestría en Ciencias Penales en la Universidad de San Martín de Porres.

Inicio su carrera en el Poder Judicial en el 2004 en la Tercera Sala Penal Especial. Luego pasó a ser analista en la Oficina Control de la Magistratura y asistente en la Sala Penal Nacional.

En 2011 se inició en las fiscalías antidrogas del Callao en calidad de fiscal adjunta provincial titular, en donde se desempeñó por más de seis años.

Ya en el año 2018, Mori Gómez fue nombrada en la fiscalía especializada en corrupción de funcionarios de Lima.

También el jueves, la fiscal interrogará a Jorge Barata respecto al caso de la Supervisora Alpha Consult y sobre Xavier Pérez Giménez.

La fiscal Geovana Mori y José Domingo Pérez integran el equipo especial del Ministerio Público (Foto: EFE / Video: América TV)

Carlos Puma Quispe

Es abogado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. También inició su carrera a nivel del Poder Judicial, en 2006, en donde se desempeñó como asistente judicial, secretario de juzgado y asistente de juez.

Como fiscal, se inició en 2009 como fiscal adjunto provincial en La Convención. En 2015, fue designado en la fiscalía de lavado de activos como fiscal provincial titular.

Carlos Puma Quispe deberá interrogar al ex directivo de Odebrecht este viernes 26, en donde le consultará respecto al caso de la campaña del No a la revocatoria de la ex alcaldesa Susana Villarán, así como de la campaña para su reelección.

Asimismo, ese mismo día, aunque por la tarde, le preguntará sobre el Caso de la encuestadora Imasen, así como el que involucra a Juan Carlos Zevallos, ex jefe de Ositran. También preguntará a Barata respecto al Caso de la Interoceánica (tramo 4).

Elmer Chirre Castillo

Entre los fiscales que interrogarán a Jorge Barata también figura Elmer Chirre Castillo, que si bien no forma parte del Equipo Especial del Caso Lava Jato ha conseguido que ex el representante de Odebrecht declare sobre el más importante caso que investiga: ‘La Centralita’.

Elmer Chirre es magister en derecho penal por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Inició su carrera como fiscal en Ica en 2003, pero en 2005 fue nombrado Fiscal Adjunto Provincial en Lima.