Al menos 15 congresistas, entre senadores y diputados de seis bancadas, viajaron a China por invitación del gobierno de Xi Jinping. La delegación partió el 11 de octubre y tiene previsto retornar el 21 de este mes.

El viaje coincide con la semana de representación, periodo en el que los parlamentarios deben trasladarse a sus regiones. En octubre, este periodo se inició el lunes 12 y se extenderá hasta el viernes 16.

Fuentes del Congreso señalaron a El Comercio que Beijing invitó a 17 parlamentarios, pero dos decidieron no participar en el viaje.

Las mismas fuentes indicaron que la invitación también habría comprendido a asesores parlamentarios, entre ellos Miguel Ángel Vivanco Reyes, asesor de la segunda vicepresidencia del Senado.

Los senadores que viajaron son Víctor Cutipa (Juntos por el Perú), Mirtha Vásquez (Ahora Nación) y Jorge Velásquez (Fuerza Popular).

También Gustavo Segura, Diego Bazán y Félix Chang (Renovación Popular); Luis Jibaja, Jacqueline Tapullima y Ernesto Zunini (Juntos por el Perú); Rossana Alayza (Buen Gobierno); Andrea Medina (Obras); Freshman Buitrón Martínez (Ahora Nación); y César Vidaurre, John Valqui y Alexander Salas (Fuerza Popular).

De los 15 legisladores, solo cuatro han brindado detalles sobre el viaje: la senadora Mirtha Vásquez y los diputados Ernesto Zunini, Luis Jibaja y Rossana Alayza.

La visita incluirá reuniones institucionales y recorridos técnicos en Beijing, la región autónoma de Zhuana de Guanaxi y Shanghái.

Tanto Rossana Alayza como Mirtha Vásquez y Luis Jibaja enfatizaron en sus redes sociales que la visita ha sido promovida y financiada por Beijing.

Alayza difundió la agenda que desarrollará la delegación durante su estadía en el gigante asiático y explicó que esta se divide en cuatro ejes: cooperación institucional; economía e innovación; monitoreo y prevención de desastres; e infraestructura y desarrollo urbano.

Por su parte, en diálogo con El Comercio, el diputado Ernesto Zunini destacó que la delegación visitó el Centro Meteorológico de Beijing, donde conoció la experiencia china en la prevención de desastres naturales.

“Nos han compartido su experiencia en las inundaciones que tuvieron producto del FEN (fenómeno El Niño). Tienen 10 satélites trabajando en ello y una plataforma abierta que usa inteligencia artificial para predecir el comportamiento del clima”, resaltó.

“También asistimos a una reunión con el ministro del Departamento de Asuntos Exteriores, donde nos han hablado de la ruta y la franja y debatimos cómo podríamos ser hub logístico regional”, acotó.

Asimismo, señaló que se reunieron con el embajador del Perú en Beijing, Carlos Vásquez Corrales, con quien abordaron las regulaciones para el ingreso de nuevos productos peruanos al mercado chino y los eventos de promoción internacional.

“Hay expectativas por el ingreso de algunos productos cárnicos y cereales andinos”, remarcó.

Zunini afirmó que hay algunos senadores que están viendo la posibilidad de retornar antes.

Este Diario intentó contactar al resto de los parlamentarios que integran la delegación, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de este informe.

¿Cuál es la agenda del viaje?

Cooperación institucional

Beijing y Guangxi

12-15 de octubre

Audiencias con el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional y ministro del Departamento Internacional.

Reunión con las principales autoridades de Guangxi.

Visita a Panlong: gobernanza comunitaria y servicios vecinales.

Economía e innovación

Beijing y Guangxi y Shanghái

12-20 de octubre

Reunión de trabajo con representantes del sector minero.

Maozhushan: lucha contra la pobreza y revitalización rural.

Centro de cooperación China-ASEAN en Aplicaciones de Inteligencia Artificial en Nanning.

Centro de Investigación y Desarrollo de innovación tecnológica, en Shanghái.

Monitoreo y prevención de desastres

Beijing

12 - 14 de octubre

Administración Meteorológica de China, para conocer el sistema de alerta temprana multirriesgo MAZU y su aplicación en la prevención y reducción de desastres. Además, explorar posibilidades de cooperación en monitoreo y alerta meteorológica.

Infraestructura y desarrollo urbano

Guangxi y Shanghái

16 - 20 de octubre

Complejo de esclusas de Madao, canal de Pinglu: infraestructura fluvial y conectividad.

Puerto de Yangshan: puertos inteligentes y transporte marítimo.

Reunión sobre la operación del puerto de Chancay y cooperación portuaria.

Sanjie Liangxiang, en Nanning: conservación de barrios históricos y renovación urbana.

¿Quiénes viajaron? 3 senadores y 12 diputados Senadores Víctor Raúl Cutipa Ccama Mirtha Esther Vásquez Chiquilín Jorge Velásquez Portocarrero Diputados Luis Ángel Jibaja Ramos César Vidaurre Floridas Diego Alonso Fernando Bazán Calderón Jacqueline Viviana Tapullima Insapillo Ernesto Alonzo Zunini Yerren Rossana Herminia Alayza Maccera Félix See Hung Chang Apuy Andrea Dayna Medina Stein Gustavo Alexander Segura Figueroa Jhonn Brayam Valqui Ordoñez Alexander Salas Rivera Freshman Buitrón Martínez

Opinión

En diálogo con El Comercio, el especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi sostuvo que “no era el momento para viajar”, debido a que el Congreso atraviesa una “coyuntura especial”.

“Hay una coyuntura especial de aprobar o no el pedido de facultades en la lucha contra la inseguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. Entonces, es un gesto de frivolidad que nos indica lo que irá pasando con estos parlamentarios”, indicó.

“La diplomacia parlamentaria es importante, pero lo es también el tiempo, y esta semana no era el momento [...] Diplomacia parlamentaria sí, pero turismo parlamentario no”, remarcó.

Finalmente, Rospigliosi cuestionó el viaje en un contexto de baja producción legislativa, marcado por la escasa cantidad de dictámenes aprobados en la Cámara de Diputados y de leyes en el Senado.