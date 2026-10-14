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Al menos 15 congresistas viajaron a China por invitación del Gobierno de dicho país.
Al menos 15 congresistas viajaron a China por invitación del Gobierno de dicho país.
Por Thalía Cadenas

Al menos 15 congresistas, entre senadores y diputados de seis bancadas, viajaron a China por invitación del gobierno de Xi Jinping. La delegación partió el 11 de octubre y tiene previsto retornar el 21 de este mes.

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