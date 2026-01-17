Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

Escucha la noticia

00:0000:00
Radiografía de la minería ilegal: Una fiscalía sin presupuesto y el crimen organizado apoderándose de zonas mineras
Resumen de la noticia por IA
Radiografía de la minería ilegal: Una fiscalía sin presupuesto y el crimen organizado apoderándose de zonas mineras

Radiografía de la minería ilegal: Una fiscalía sin presupuesto y el crimen organizado apoderándose de zonas mineras

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La minería ilegal es uno de los más grandes problemas que afecta a nuestro país en los últimos años. No solo porque contamina los ríos y arrasa con reservas naturales, sino porque se ha convertido en un botín apetitoso de diez bandas criminales que ya operan en las principales zonas de extracción ilícita, según cifras del Ministerio Público (MP).

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC