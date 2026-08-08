icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cómo no poner en el candelero al hombre que grita ‘lobo’, como en la fábula de Esopo, pero resulta chancho; al que postuló a ser senador cuando solo quería ser presidente o nada y ahora postula a primer regidor cuando quiere ser alcalde o nada. Por supuesto, puede ligarle nada; pero en el camino, el sistema electoral ha convalidado su intento y lo ha elevado a categoría metropolitana.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.