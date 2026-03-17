El candidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, indicó este martes, durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, que la principal medida para luchar contra la inseguridad en el país es combatir la extorsión y el sicariato.

Durante su exposición, Belaúnde Llosa manifestó que la extorsión afecta y golpea a quienes más empleos generan en el país, es decir, las micro y pequeñas empresas.

“El Perú tiene experiencia de éxito. El GEIN, que a partir de inteligencia operativa descabezó a Sendero Luminoso y después el grupo de oficiales que pacificaron el Alto Huallaga. Eso implica tener los programas de interceptación telefónica con las licencias vigentes, con los softwares actualizados, con jueces y fiscales ad hoc que trabajen en un mismo espacio geográfico con la Policía; el compromiso de las empresas de telecomunicaciones, de telefonía, para que colaboren correlacionando los IP de las llamadas extorsivas para georreferenciar la ubicación de las llamadas, y trabajar con los bancos porque no te puedes demorar (...) Recién han autorizado el levantamiento del secreto bancario del expresidente (Pedro) Castillo que está preso hace más de tres años”, indicó el candidato.

Añadió que también se debe realizar un esfuerzo por tener más penales. En ese sentido, dijo que propone la construcción de nuevos centros penitenciarios en la Cordilla de la Viuda, “donde existe un régimen de segregación absoluta para romper todo contacto de extorsionadores con el mundo exterior”.





Propuestas en salud

Respecto a sus propuestas en el tema de la salud, Belaúnde Llosa considera que es importante fortalecer el primer nivel de atención en este aspecto, es decir, las postas médicas y los centros de salud.

“La mitad de las postas médicas de salud no tienen médicos. La gran mayoría de las postas médicas del Perú no atienden ni siquiera doce horas. El Perú tiene un gran déficit y una gran falencia en los sectores de respuesta primaria de salud, eso tiene que ver en parte porque hay 16.5 médicos por cada 10 mil habitantes, estamos por detrás de Colombia, de Chile y eso se tiene que arreglar”, comentó.

“Las historias clínicas no están en línea en los centros primarios de salud. Las enfermedades que más inciden en mortandad de peruanos son el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de próstata y las enfermedades coronarias. Si hiciéramos un esfuerzo serio por dotar de equipos para la detección de estas enfermedades en 8.700 establecimientos de salud, tendríamos un impacto significativo. El equipamiento tecnológico de 8.700 establecimientos de salud, eso es 1.800 millones de dólares, es menos de un tercio de lo que el Perú ha comprometido en fortalecer Petro-Perú en los últimos cuatro años”, añadió.

Respecto a la educación, el candidato dijo que con un presupuesto de 8 mil millones de soles se puede poner agua, luz y desagüe a 43 mil colegios a nivel nacional.

El “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026” es organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con el apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia.