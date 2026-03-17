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Rafael Belaúnde Llosa, candidato de Libertad Popular, participó en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) | Foto: Antonio Melgarejo /@photo.gec
Rafael Belaúnde Llosa, candidato de Libertad Popular, participó en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) | Foto: Antonio Melgarejo /@photo.gec
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, indicó este martes, durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, que la principal medida para luchar contra la inseguridad en el país es combatir la extorsión y el sicariato.

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