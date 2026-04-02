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Resumen

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El candidato Rafael Belaunde (Libertad Popular) participó en la sexta y última fecha del ciclo de debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a dos semanas para los comicios generales del 12 de abril.

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