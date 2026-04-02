El candidato Rafael Belaunde (Libertad Popular) participó en la sexta y última fecha del ciclo de debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a dos semanas para los comicios generales del 12 de abril.

Primer bloque: Educación, innovación y tecnología

El candidato de Libertad Popular abordó la anemia infantil, la calidad universitaria y el potencial industrial del cobre en el primer bloque del debate.

Belaunde Llosa propuso modificar la ley del canon minero para financiar 50 mil becas anuales a través de Beca 18, condicionando esa expansión a una reforma paralela del sistema de acreditación universitaria.

“Nosotros proponemos una modificación a la ley del canon minero, para asegurar los recursos para que Beca 18 pueda ofrecer 50 mil becas anuales. Ahora, esto demanda una modificación adicional, porque estas becas y estos alumnos no pueden ir pues a universidades que dan títulos chatarra, o a universidades que son lavanderías del crimen organizado. Tiene que haber un sistema de acreditación de certificación, para que las universidades que aspiran a recibir alumnos becados con Beca 18 cumplan con criterios académicos y de reputación mínimos”, señaló.

En materia de industrialización, planteó llevar el gas de Camisea hasta Andahuaylas —cabecera del corredor minero— para desarrollar una industria de conductores eléctricos que aproveche las reservas de cobre del país y use el puerto de Chancay como salida al mercado internacional.

“Para hablar de industrialización y tecnología tenemos que hablar de la industrialización del cobre, el Perú está sentado en un banco de cobre, el elemento del futuro. Para eso tenemos que llevar el gas de Camisea a la cabecera del corredor minero, Andahuaylas, sin tener ahí las refinerías para poder desarrollar una industria de conductores eléctricos. Ya tenemos la fuente de energía que es el gas, ya tenemos el puerto de salida que es el puerto de Chancay, falta la capacitación del capital humano y los incentivos tributarios para que estas inversiones lleguen”, expuso.

Sobre la situación de la niñez y la juventud, el candidato señaló que casi la mitad de los niños menores de 36 meses padece anemia y cuestionó el estado de los colegios y las universidades del país.

“Casi al 50%, los menores de 36 meses viven con anemia en el Perú. Colegios que funcionan en chifas, universidades que dan títulos chatarra. Universidades que son, en el fondo, partidos políticos. Universidades que son lavanderías del crimen organizado, esa es la realidad a la que se enfrenta la niñez y la juventud en el Perú. Por eso, la juventud y la niñez están al final de la cola. Nuestro compromiso, mi compromiso, es que los jóvenes sean los primeros de la fila, y asegurarnos que ningún niño se quede atrás”, afirmó.

Cerró el bloque con una declaración sobre el rol de la educación: “La educación está en el centro de la productividad de las personas y constituye la principal variable del capital humano sin lo que un país no progresa”.

En este bloque, Belaunde Llosa debatió con Alfonso López Chau (Ahora Nación) y con José Luna Gálvez (Podemos Perú).

Segundo bloque: Pregunta ciudadana

Alexis Enrique Revilla Ayambo, de Lima Metropolitana, preguntó: “En el Perú existe un déficit de 1.9 millones de familias sin vivienda o que viven en la precariedad sin tener agua potable, luz u otros servicios básicos. ¿Cuáles son sus propuestas concretas para lograr que estas familias tengan vivienda formal y con servicios esenciales?”

Belaunde Llosa estructuró su respuesta en torno a dos tipos de déficit habitacional: el cuantitativo y el cualitativo.

Para el primero —estimado en 700 mil familias sin vivienda— propuso crear un banco de lotes del Estado con todos los predios de vocación urbana disponibles, y convocar a inmobiliarias y desarrolladoras mediante subastas inversas para urbanizarlos al menor costo posible. Sobre esa base, planteó articular el programa Techo Propio.

“Para eso tenemos que generar un banco de lotes del Estado, para que estén ahí todos los predios con vocación urbana que tiene el Estado Peruano y en ellos, a través de procesos de subasta inversa, convocar a las inmobiliarias, a las desarrolladoras a que urbanicen al menor costo posible y sobre esos programas ya tenemos Techo Propio que puede entrar a trabajar y resolver el déficit cuantitativo que asciende como a 700 mil familias”, indicó.

Para el déficit cualitativo —familias que ya tienen vivienda pero requieren ampliarla o mejorarla— identificó como público objetivo a los dos millones de titulados por Cofopri y propuso un esquema de financiamiento similar al de Reactiva Perú, con Cofide garantizando parte del riesgo para facilitar el acceso al crédito bancario.

“El público objetivo de este universo es los dos millones de personas tituladas por Cofopri. Ahí tiene que operar un esquema como ha sido Reactiva, pero para financiar la consolidación de las viviendas. Cofide tiene que garantizar la cobertura de parte del riesgo para que los bancos presten y para que las familias tituladas por Cofopri que ya tienen la casa registrada, ya todo el saneamiento legal hecho, puedan consolidar sus viviendas”, sostuvo.

Tercer bloque: Empleo, desarrollo y emprendimiento

Belaunde Llosa abrió el bloque rindiendo homenaje al exalcalde Ricardo Belmont y contrastó su gestión con la de Rafael López Aliaga, actual candidato presidencial de Renovación Popular.

“Quería comenzar rindiendo homenaje al exalcalde Belmont que en un período de escasez económica y con un gobierno central totalmente en contra y hostigándolo hizo una enorme obra pública que beneficia a la ciudad de Lima hasta el día de hoy. Qué diferencia con el exalcalde López Aliaga que solo endeudó a la municipalidad, perdió los arbitrajes y no hizo prácticamente ninguna obra pública”, afirmó.

Sostuvo que la variable que más explica el empleo es el crecimiento económico y que este, a su vez, depende de la inversión privada, tanto grande como mediana y pequeña.

“Si queremos tener más y mejor empleo, tenemos que tener más y mejor inversión privada y eso solo se logra con un gobierno serio que respete las reglas de juego y que dé seguridad a la inversión. Inversión que no tiene que ser solo la gran inversión, tiene que ser la mediana, pero sobre todo la del pequeño y microempresario que es la que da más empleo en el Perú y para la que hay que tener programas específicos de reformas normativas, de simplificación administrativa, reforma tributaria y una enorme reforma laboral”, señaló.

Para atender a ese segmento, presentó el programa Reactiva Mype, mediante el cual Cofide cubriría parte del riesgo crediticio para que los bancos puedan financiar a micro y pequeños empresarios y facilitar su formalización. Anunció también “dentro de la política de desarrollo la culminación de la carretera Marginal de la Selva” prolongándola desde San Martín de Pangoa hasta el puente San Francisco en Ayna para empalmar con la Interoceánica.

Sobre la informalidad, advirtió que esta genera inequidades concretas: la brecha salarial entre hombres y mujeres —1,500 soles frente a 2,000 en promedio— y un desempleo juvenil que duplica el promedio nacional, con tres de cada veinte empleos de menores de 24 años en condición informal.

“No podemos seguir con una fuerza laboral anclada en el pasado si queremos ser una nación que se proyecta al futuro. El futuro avanza a toda máquina, no podemos permitir que el tren se nos escape otra vez”, concluyó.

En este bloque, Belaunde Llosa debatió con Ricardo Belmont Cassinelli (Obras).

Cuarto bloque: Mensaje final

En el cierre del debate, Belaunde Llosa destacó el tono de su participación en las dos jornadas y llamó a los electores a votar por Libertad Popular el 12 de abril.

“En estas dos jornadas de debate yo no he venido a hacer circo ni payasadas, ni a insultar ni a descalificar a mis oponentes. Será el elector en las urnas el que castigará a quienes nos han sumido en el caos, en el desorden y en la corrupción. El Perú merece un quinquenio al menos de concordia para poder desatar las fuerzas productivas, para tener crecimiento con empleo y con integración. Por eso los invito este 12 de abril a buscar los cinco recuadros amarillos y marcar el cóndor de Libertad Popular”, concluyó.