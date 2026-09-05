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Resumen

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Por dos días, el domingo 30 y lunes 31 de agosto, Rafael Belaúnde Llosa fungió de zar de la lucha contra el crimen. El general PNP, César Astudillo, ministro del Interior, estaba no habido. La arrimada de cartera fue muy visible gracias al propio Rafael: el Ministerio de Defensa, el suyo, difundió fotos en las que se le veía junto a al comandante general PNP Óscar Arriola, conversando con tres de los detenidos por el secuestro del empresario Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes.

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