El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, descartó la propuesta de César Combina, precandidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular, para fusionar a los partidos políticos opositores al gobierno de Pedro Castillo de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

“Yo vengo trabajando nueve meses en el país y en Lima buscando regidores que conozcan cada uno su especialidad. ¿Cómo en este momento y en el último día plantea una alianza? Ya pasó el plazo, el plazo fue hasta el día que el señor Combina salió (anunciando su precandidatura)”, expresó el excandidato presidencial en diálogo con Willax TV.

Además, destacó que la propuesta de Combina para que los demás partidos de derecha no se presenten perjudicaría a dichas agrupaciones, ya que perderían su inscripción electoral.

“Esto tiene que plantearse tres meses antes, no irse a la loca. Lo que está hablando no tiene la oportunidad. Eso debió plantearlo hace tres meses (...) No es una fusión de partidos porque eso no puede ser, ya que sí resta. Ir con la mochila de Keiko resta muchísimo”, sostuvo Aliaga.

En otro momento, el también precandidato a la alcaldía de Lima apuntó que la participación electoral de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, restaría votos en los comicios al mantener investigaciones fiscales.

“He recorrido por nueve meses buscando candidatos y cada vez que menciono Fuerza Popular o Keiko la gente salta hasta el techo. Cuando hice la campaña entre la primera y segunda vuelta (2021) y dije ‘votar por la K’ en este momento era para no tener un gobierno comunista”, sentenció.

De igual modo, recordó que las bases de Renovación Popular en Junín cuestionaron una eventual participación de César Combina bajo las filas de dicho partido como regidor en Lima.

“César estaba por un momento hablando con nosotros (Renovación Popular) para ser regidor de Lima. Consulté a Junín, a las bases de Junín y me dijeron. ‘si va César Combina como regidor metropolitano, nosotros en Junín nos vamos todos’”, advirtió.

