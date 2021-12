El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuestionó que el presidente Pedro Castillo se haya opuesto, tal como lo reveló el Ministerio Público, a que los peritos ingresen a la oficina de la Secretaría General para cumplir con una diligencia del caso Petroperú. Advirtió que “en tres o cuatro semanas” se podría presentar una nueva moción de vacancia.

“A nivel de gobierno, todos los días hay un destape, un escándalo. Qué inversión quieren para el 2022 en un país que todos los días tiene escándalos al nivel del presidente de la República y un presidente de la República que no deja entrar a la fiscalía, por favor. Él no puede obstruir a la justicia”, manifestó el excandidato presidencial en diálogo con Canal N.

“Lo que veo es que la desconfianza en el Perú, en las inversiones es cada vez peor. Estamos llevando al Perú a un descalabro y lo veremos el año que viene”, agregó.

En esa línea, Aliaga adelantó que la bancada de Renovación Popular pretende presentar una nueva moción de vacancia contra el jefe de Estado a raíz de los últimos cuestionamientos en su contra.

“La bancada quiere hacerlo muy bien sustentado para llegar (a la vacancia). Elementos hay, pero hay que ordenarlos jurídicamente. Bien hecho, no algo que sale en un día”, sostuvo.

Rafael López Aliaga: “El presidente Pedro Castillo no puede obstruir a la justicia”

Remarcó que el eventual pedido de destitución estaría listo en “cuatro semanas” debido a que quieren exponer un texto “bien estructurado” a fin de conseguir el respaldo de la mayoría en el Congreso.

“En tres o cuatro semanas porque no hay apuro, realmente. Queremos tener algo bien estructurado, pero que tenga todos los elementos que no se pudieron investigar en la moción inicial, que no tuvo apoyo”, puntualizó.

“Yo le estoy pidiendo la renuncia del señor (Pedro Castillo), de una vez que renuncie. Ha hablado con la bancada, ellos quieren seguir un proceso más riguroso para que no pase lo del primer intento de vacancia”, sentenció.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR