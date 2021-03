El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, reconoció este domingo haber escogido a todos los candidatos al Congreso de su agrupación por Zoom y consideró que hubieron infiltrados en su lista de postulantes al Parlamento.

“Tuve COVID-19 grave 90 días y estuve haciendo Zoom, pero así te demores una hora por cada candidato no sabes si va a hacer campaña o no. He hecho mi evaluación. Primero veo que no tenga antecedentes penales, que tenga experiencia, pero ahora me encuentro a una señorita candidata de Pasco [Aracelli Castillo Neyra] que dice una cosa rarísima [que no conoce su región]”, sostuvo en una entrevista con ‘Punto Final’.

“No tenía otra [qué escoger a mis candidatos al Congreso por zoom]. No tenía de otra, tuve que trabajar desde mi cama. Hay infiltrados en política obvio. He evaluado a 500 personas. Evidentemente hay gente que tiene doble cara. Felizmente, en Pasco entra un solo candidato y ese uno va a ganar”, señaló.

Este domingo, el diario El Comercio informó que Renovación Popular tiene ocho personas que aspiran a ocupar un escaño en el Parlamento por distintas regiones, pero todas viven en Lima y su propio entorno desconoce de sus candidaturas. Una de ellas confesó que por un familiar estaba en la lista.

Al ser consultado al respecto, el candidato de Renovación Popular lamentó que su candidata a la primera vicepresidencia, Neldy Mendoza, se haya retractado de la decisión que había “pactado” con él para dimitir de su postulación.

Reconoció que, de ganar las elecciones, Neldy Mendoza podrá asumir el cargo de vicepresidenta porque es su prerrogativa y afirmó que sería un peligro público.

“Tuve una reunión muy importante con ella [Neldy Mendoza] y quedamos en eso, quedamos en que ella iba a poner su cargo a disposición. Bueno si sale elegida, sí [es su prerrogativa]. Lamento que se retracte en algo que habíamos pactado”, manifestó.

“Bueno sí [sería un peligro público]. No quisiera calificarla directamente, a los demás que tienen pruebas, sí. Yo le he pedido educadamente que ponga su cargo a disposición”, añadió.

En otro momento, López Aliaga reconoció que una asociación en la que permanece recibió préstamos de Reactiva Perú, pese a sus críticas al programa implementado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Hay una empresa que creo que tenía un paro total porque no tenía turistas y creo que esa sí [recibió Reactiva Perú], pero vamos a pagarla. No sé si sean S/ 24 millones lo que se ha recibido, no soy contador”, indicó.

“Una asociación de colegios en la que sigo sí recibió Reactiva Perú, pero no es empresa es asociación civil. No sé cuánto será, pero era para pagarle el salario a los profesores. Lo que yo he sido es crítico de que Reactiva no auxilie a las empresas pequeñas”, agregó.

Rafael López Aliaga sobre la elección de sus candidatos al Congreso

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Rafael López Aliaga: “He convocado a los reservistas, no a Antauro Humala”