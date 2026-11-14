Solo falta contabilizar un acta para alcanzar el 100% del conteo oficial de votos para la Alcaldía de Lima. Con el 99,996% de las actas contabilizadas, la lista de Renovación Popular, que tiene a Rafael López Aliaga como candidato a primer regidor, encabeza los resultados con el 27,685%. En segundo lugar se ubica Avanza País, con Francis Allison, que alcanza el 26,811%. Ambas agrupaciones están separadas por 49.058 votos.

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El acta pendiente de contabilización es procesada por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro y, según pudo verificar este Diario, se encuentra en etapa de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Como se recuerda, la semana pasada, el JNE emitió una resolución que dispone que los primeros regidores electos que hayan ejercido el cargo de alcalde durante el período inmediato anterior no sean proclamados como burgomaestres ni reciban las credenciales para asumir esa función durante la nueva gestión.

El organismo electoral precisó que esta restricción también se aplicará ante una eventual suspensión o vacancia del alcalde a partir del 2027. De esta manera, los exburgomaestres tampoco podrán acceder a ese cargo mediante la figura de sucesión.

En una resolución posterior, el JNE señaló que las nuevas proclamaciones que efectúen los Jurados Electorales Especiales en cumplimiento de esta disposición serán inapelables.

Cuestionan falta de comunicación sobre los resultados

En diálogo con El Comercio, los especialistas en temas electorales Fernando Rodríguez Patrón y María Alexandra Marallano cuestionaron la falta de comunicación del JNE sobre la proclamación de los resultados de Lima Metropolitana.

Ambos coincidieron en que las actas de proclamación solo pueden ser apeladas por errores numéricos.

Rodríguez Patrón criticó que el JNE no haya cumplido con el plazo que anunció para las proclamaciones —entre la primera y la segunda semana de noviembre— y que ninguno de sus magistrados haya explicado públicamente las razones del retraso.

“Estamos ante un compromiso institucional del JNE, que exige explicaciones de por qué no se ha cumplido, porque ya estamos terminando la segunda semana de noviembre”, remarcó.

“Yo no he escuchado ninguna declaración de [Roberto] Burneo y de ninguno de los magistrados, tampoco de la secretaria general, Yessica Clavijo, a quien están poniendo como vocera, cuando en realidad no le correspondería la vocería, sobre las causas de la demora”, señaló.

El especialista consideró que la demora termina trasladando a los ciudadanos las consecuencias de una “gestión electoral lenta”.

Asimismo, cuestionó que el JEE Lima Centro no haya resuelto el acta pendiente, pese a que, desde su perspectiva, las controversias sobre la elección de los primeros regidores ya fueron zanjadas y los votos involucrados no modificarían el resultado.

“Entonces, si la controversia ya está resuelta, y además el número de votos que están involucrados en el acta no va a incidir en el resultado en absoluto, ¿cuál es la razón por la cual no se resuelve? Yo no lo entiendo”, agregó.

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Por su parte, Marallano advirtió que la demora en la proclamación podría afectar el proceso de transferencia de la gestión municipal en Lima.

La especialista también cuestionó la comunicación del organismo electoral, no solo en este proceso sino en las elecciones generales.

“Creo que el tema comunicacional no ha sido más efectivo y no lo digo sobre este caso en particular, sino a lo largo de los dos procesos electorales de este año [...]. Ya ha pasado más de un mes de la elección y hay jurados electorales especiales que todavía no proclaman [...]. Y eso va a tener un impacto también en la transferencia de gestión”, expresó.

La especialista explicó que, mientras exista un acta pendiente de apelación ante el JNE, no podrá emitirse la proclamación definitiva.

Sobre la última resolución del organismo electoral, señaló que esta establece que las nuevas proclamaciones de los JEE, en aplicación del criterio del pleno del JNE, no pueden ser apeladas.

Sin embargo, advirtió que esa disposición no impediría que López Aliaga presente nuevos recursos, lo que podría prolongar el procedimiento.

“Sabemos bien que eso queda en el papel, porque el señor López Aliaga podría presentar una reconsideración o una apelación, pero que eso prospere, lo dudo mucho. Sin embargo, eso quita tiempo, obviamente, al sistema electoral”, indicó.