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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Thalía Cadenas

Solo falta contabilizar un acta para alcanzar el 100% del conteo oficial de votos para la Alcaldía de Lima. Con el 99,996% de las actas contabilizadas, la lista de Renovación Popular, que tiene a Rafael López Aliaga como candidato a primer regidor, encabeza los resultados con el 27,685%. En segundo lugar se ubica Avanza País, con Francis Allison, que alcanza el 26,811%. Ambas agrupaciones están separadas por 49.058 votos.

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