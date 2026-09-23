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La segunda jornada del debate reunió a 13 candidatos a la Alcaldía de Lima. (Foto: GEC)
La segunda jornada del debate reunió a 13 candidatos a la Alcaldía de Lima. (Foto: GEC)
Por Thalía Cadenas

A dos semanas de las elecciones regionales y municipales, 13 agrupaciones que compiten por la Alcaldía de Lima debatieron este martes 22 de septiembre. Durante el encuentro, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), expusieron y confrontaron sus propuestas para gobernar la capital.

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