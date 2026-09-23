A dos semanas de las elecciones regionales y municipales, 13 agrupaciones que compiten por la Alcaldía de Lima debatieron este martes 22 de septiembre. Durante el encuentro, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), expusieron y confrontaron sus propuestas para gobernar la capital.

Mira aquí el debate:

El debate se realizó en la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, y reunió a Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Francis Allison (Avanza País), Samuel Daza (Fuerza Popular), Elizabeth León (Frente de la Esperanza), Mónica Yaya (Apra), Yuri Castro (Perú Libre), Juan Carlos Alvarado (Venceremos), Rubén Bonilla (Fuerza Ciudadana), Luis Miguel Llanos (Progresemos), Edgardo De Pomar (PPC), Carlos Tejada (Acción Popular), Santiago Abarca (Visión Perú), Carlos Gallardo (Buen Gobierno).

De las 13 agrupaciones, Renovación Popular y Perú Libre no cuentan con candidato a alcalde, sino a primer regidor: López Aliaga y Castro, respectivamente. Ambos participaron en el encuentro de este martes.

Candidatos Samuel Daza, de Fuerza Popular (Alcaldía) y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular (primer regidor) protagonizaron un tenso debate| Foto: JNE (Captura)

La jornada estuvo dividida en cuatro bloques. Los candidatos expusieron su visión sobre la ciudad, participaron en duplas y ternas para discutir asuntos como pobreza y asistencia social, comercio ambulatorio, limpieza pública y ejecución presupuestal, respondieron preguntas de ciudadanos y cerraron con un mensaje dirigido al electorado.

¿Qué dejaron los candidatos en esta segunda jornada? ¿Cuáles fueron las principales coincidencias, diferencias y propuestas planteadas durante el debate?

Recordación: el verdadero reto

Por Milagros Muñoz, comunicadora política, gerente general de ANONNIMA 360

A diferencia del primer debate, esta vez se percibió una mejor oratoria entre los participantes. La mayoría logró cohesionar sus ideas y transmitirlas con claridad, pero pocos consiguieron evidenciar una personalidad propia y aprovechar la confrontación para instalar un mensaje o momento recordable. El debate es, en el fondo, una competencia por recordación; todo lo demás debió trabajarse durante los últimos tres meses.

Samuel Daza fue un buen ejemplo. Enfrentó audazmente a López Aliaga y aprovechó ese espacio para decir con claridad quién es, a quién se enfrenta y, sobre todo, a quiénes representa: esa “Lima olvidada” que convirtió en el eje de su confrontación. Más allá del contenido, construyó un lugar reconocible desde el cual hablar. Tal vez sea quien mejor coseche de este debate sumándose puntos o restándoselos a Rafael.

López Aliaga, cuya fortaleza nunca ha sido la oratoria, se limitó a hablar de aquello que puede impulsar desde una posición de continuidad y poder, incluso llevando al debate municipal propuestas que requieren intervención legislativa, entiendo, en alusión a que “él tiene con qué hacer más” por contar con bancada.

Ahora, ¿cuánto puede mover realmente un debate como este? Después de un año electoral largo, con tal cantidad de candidaturas, quizá el ciudadano esté saturado. Por eso, a diferencia de otros debates municipales, este difícilmente será suficiente para revertir tendencias.

Muchos los que se creen

Por Enrique Castillo, periodista y analista político

“Todos contra Porky”. Difícil perderse la oportunidad de atacar a un cuestionado López Aliaga, que encabeza las encuestas, y que parecía no saber si postulaba a la Presidencia o a la ¿Alcaldía o Regiduría señores del JNE? El candidato de Fuerza Popular fue el encargado de atacar sin piedad al candidato de Renovación Popular, pero con poco éxito.

El tema “estrella” que todos eligieron para intentar ganarse al electorado fue el de la lucha contra la delincuencia. Una feria de iniciativas de todo tipo, como si la Municipalidad por si sola pudiera desde armar a los serenos hasta entregar a los delincuentes en bolsas negras, y de propuestas efervescentes, donde nadie destacó.

Todos plantearon fugazmente transformar Lima, hacer de Lima una ciudad segura, ofrecer oportunidades para todos, y hasta aprovechar la IA, pero nadie dijo, ordenada o coherentemente, cómo. El desorden de ideas y de temas no permitió identificar nítidamente propuesta con candidato, aunque si ayudó a algunos a salir del anonimato como al PPC y a Venceremos que animaron la noche.

El tránsito y el crecimiento descomunal del parque automotor, el crecimiento urbano, la tugurización de muchas zonas de Lima, la Costa Verde, los servicios básicos, los peajes, fueron tratados al paso y ninguno aprovechó este vacío.

Un debate que demuestra que son muchos los que se creen, pero pocos los que son.

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El lunes, en la primera jornada, debatieron Carlos Bruce (Somos Perú), Daniel Urresti (Podemos), Ricardo Belmont (Obras), Elio Riera (Alianza para el Progreso), Susel Paredes (Ahora Nación), Yehude Simon (Tierra Verde), Victoria La Cruz (Partido Morado), Segundo Valdez (Frepap), Sandro Caller (Partido Patriótico del Perú), Samir Quispe (Batalla Perú), Flor Hurtado (Partido Demócrata Verde), Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú) y Luis Huette (Pueblo Consciente).