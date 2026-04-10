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Resumen

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Con un discurso de confrontación y promesas de mano dura, el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) cerró su campaña el último jueves, en un mitin en las inmediaciones del Campo de Marte, en Jesús María.

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