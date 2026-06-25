Rafael López Aliaga ratifica su decisión de no asumir como senador. (Foto: GEC)
Rafael López Aliaga ratifica su decisión de no asumir como senador. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La carta enviada por Rafael López Aliaga a la Oficialía Mayor del Congreso, en la que comunica su decisión “libre, consciente, meditada e irrevocable” de no jurar ni asumir el cargo de senador para el periodo parlamentario 2026-2031, forma parte de las subsanaciones que Renovación Popular presentó el miércoles 24 de junio ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro.

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