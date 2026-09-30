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Resumen

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Roberto Burneo, presidente del JNE. (Composición: El Comercio)
Roberto Burneo, presidente del JNE. (Composición: El Comercio)
Por Thalía Cadenas

A pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para este domingo 4 de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no se ha pronunciado sobre los alcaldes -elegidos en el 2022- que postulan como primeros regidores.

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