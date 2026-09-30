¿Cuál es el impacto de este silencio? ¿Corresponde que el organismo electoral se pronuncie? Los expertos en derecho electoral José Manuel Villalobos, José Tello, Alejandro Rospigliosi y María Alexandra Marallano dan sus opiniones.

¿Qué pasa con el candidato a primer regidor si su lista gana? ¿Corresponde que le entreguen la credencial?

José Manuel Villalobos: Sí, porque una cosa es postular a la reelección como alcalde, que es lo que está prohibido. Es por eso que ellos (Rafael López Aliaga y otros candidatos a regidor 1) no han postulado como alcaldes, lo cual dentro del plano legal no se les puede impedir, por eso el JNE habilitó la candidatura de López Aliaga. Usando lo que dice esta ley, muchas personas han postulado a candidatos a tenientes alcaldes para luego, en caso de renuncias y tachas, quedarán habilitados a asumir como alcaldes. Ello no asumirían la alcaldía por votación sino por asunción. Es una figura que está en la ley y que es la que están utilizando. Ellos no están postulando a alcalde, por lo tanto no van a ser elegidos alcaldes sino primeros regidores y ahí acaba la elección.

José Tello: Lo que dice la Ley Orgánica de Municipalidades, lo que manda es que el primer regidor asuma. Lamentablemente, no se puede impedir que Rafael López Aliaga, Jesús Maldonado y Eduardo Bless si ganan la elección, asuman la alcaldía como primeros regidores, nos guste o no. La norma que se aplica en este caso no es el [artículo] 194 de la Constitución sino la Ley Orgánica de Municipalidades, ya no se aplica la Ley Electoral porque ya se terminó la elección y hay una lista ganadora.

Alejandro Rospigliosi: Si ganan y no les dan la credencial, será un escándalo nacional. Son 130 casos a nivel nacional. Aún no hay claridad en eso. Roberto Burneo ha generado expectativa al decir que va a pronunciarse y si es que lo va a hacer es porque el tema no está claro. No deberían darle la credencial porque es violación a la Constitución. Aquí lo único que está claro es que no hay nada claro.

María Alexandra Marallano: Lo que dice la norma es que, en ausencia del alcalde, asume el primer regidor. Hubo casos en los que simplemente les han otorgado la credencial como teniente alcalde y, posteriormente, ante la ausencia de alcalde, se le cambia la credencial. Asimismo, hubo casos en los que les han entregado directamente la credencial como alcaldes, precisamente porque había un vacío del primer candidato.

¿A quién le corresponde decidir si entrega o no la credencial?

José Manuel Villalobos: En las elecciones municipales las credenciales las otorgan los JEE. Cada jurado tendrá que entregar las credenciales a quien corresponda, en su momento. En el caso de la Alcaldía de Lima, corresponde que las credenciales las entregue el JEE de Lima Centro.

José Tello: A los JEE. En el caso de un eventual triunfo, primero les entregan sus credenciales de regidores y después de alcaldes. En el caso de Lima Metropolitana es el JEE Lima Centro. En esta instancia, el único reclamo que puede haber es que los votos blancos, nulos o viciados superen en dos tercios a los votos válidamente emitidos. No hay ningún tipo de reclamo y eso se hace una vez que se tiene el acta de proclamación. También hay nulidades de mesa.

Alejandro Rospigliosi: Los JEE, pero quien marca la pauta es el JNE.

María Alexandra Marallano: Los JEE van a resolver si le entregan o no la credencial. Y, si deciden otorgar, habría que ver cómo se entrega la credencial. Si como primer regidor o como alcalde. Recordemos que el acta de proclamación que va a emitir el JEE va a corresponder a cómo han llegado (a la alcaldía). Hay casos en los que sí se les ha otorgado la credencial de alcalde.

¿Por qué el Jurado Nacional de Elecciones no se ha pronunciado cuando falta menos de una semana para los comicios? ¿Cuál es el impacto de este silencio?

José Manuel Villalobos: En el plano jurídico electoral hay sus etapas y sus momentos. Si el pleno se pronuncia ahora estaría adelantando opinión a algo que no se sabe si va a pasar. ¿Qué pasaría si el JNE dice que esas personas no van a asumir el cargo? El jurado se habría pasado de ser un ente parcial a un ente parcializado. Yo también creo que el JNE mide eso porque su decisión podría alterar el desarrollo de la elección.

José Tello: No corresponde en absoluto. Lo que pasa es que las cuestión electoral ya está definida, los alcaldes impedidos de reelegirse no están impedidos de postular como primeros regidores. No habría ningún impacto, pues esto ha ocurrido desde las elecciones del 2018.

Alejandro Rospigliosi: Este es el peor JNE de la historia del Perú. Lo que viene pasando es muy grave. No han sabido hacer respetar la Constitución que prohíbe la reelección encubierta. Se está promoviendo la violación a la Constitución. El problema es que ya los dejaron postular. ¿Y ahora dirán lo contrario? Nunca es tarde. Esta falta de pronunciamiento genera zozobra y falta de seguridad jurídica.

María Alexandra Marallano: Lo que sucede es que el JNE ha permitido de alguna manera la postulación de estos regidores que antes han sido alcaldes siguiendo, según ellos, un pronunciamiento del 2018 [...] Y es cierto, el JNE desde esa fecha ha mantenido un pronunciamiento uniforme, es decir, ha señalado que no hay impedimento porque no se postula en el mismo cargo [...] Desde esa fecha es un caso que siempre se ha dado, pero que en estas elecciones ha adquirido notoriedad. Desde el momento que te permiten postular como teniente alcalde, cabe la posibilidad de que llegues a convertirte en alcalde. A estas alturas no le van a decir: bueno te dejé postular, pero si ganas no te daré la credencial, sería ilógico. El JNE seguro va a esperar el momento oportuno para pronunciarse. Hubiera sido ideal que lo haga cuando los partidos políticos se lo pidieron. Seguro lo harán cuando los hechos ocurran y haya un acta de proclamación.

La falta de pronunciamiento pone una especie de sombra sobre el proceso electoral. Da un cierto sinsabor de que las cosas debieron pronunciarse en su momento y no a pocos días del acto eleccionario.

¿No sería lo más adecuado que el pleno del JNE establezca lineamientos?

José Manuel Villalobos: Al JNE le están pidiendo algo que no le compete porque no es quien entrega las credenciales a los ganadores de las elecciones municipales. Lo hacen los Jurados Electorales Especiales (JEE), ellos son quienes deciden si entregan o no la credencial. Esto se podría apelar, en su momento, y recién llegar al pleno. Se están adelantando a opinar sobre algo que no ha pasado.

José Tello: Debería explicar por qué no se ha pronunciado y no anunciar que se van a pronunciar, dándole muchas vueltas al tema. En mi opinión no deberían pronunciarse y solo aplicar la ley, así como lo hicieron Víctor Ticona Postigo y Jorge Salas Arenas. El señor Roberto Burneo es muy especulativo a veces y eso no le hace bien porque se generan problemas de credibilidad. No debería discutirse el tema porque no corresponde a la elección.

Alejandro Rospigliosi: Deberían tomar una decisión ya y emitir un acuerdo del pleno sino todo será un caos. La Constitución es clara hasta para la lectura de un escolar: no hay reelección inmediata de alcaldes. El JNE debe pronunciarse antes porque va a poner las reglas claras en la mente del elector y que sepan con claridad por quiénes van a votar.

María Alexandra Marallano: Ahora mismo no lo van a hacer porque no estamos en la etapa correspondiente sino ya lo hubiese hecho cuando lo pidieron los partidos políticos o antes de después del debate. Ellos no pueden adelantar opinión porque el hecho concreto no ha sucedido. Además, el JNE no puede decirle a los JEE cómo tienen que resolver los casos porque cada jurado es autónomo y eso siempre ha generado problemas porque resuelven de manera distinta. No creo que el JNE mande una directiva.