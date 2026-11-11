Como se recuerda, el último viernes 6 de noviembre, tras varias semanas de incertidumbre, el JNE dispuso que los primeros regidores electos que hayan ejercido el cargo de alcalde durante el período inmediato anterior no sean proclamados como burgomaestres ni reciban las credenciales para asumir esa función durante la nueva gestión.

El organismo electoral precisó que esta restricción también se aplicará ante una eventual suspensión o vacancia del alcalde a partir del 2027, por lo que los exburgomaestres tampoco podrán acceder a ese cargo mediante la figura de sucesión.

De acuerdo con información del Instituto Aklla Perú, se han identificado 21 casos en gobiernos locales, incluyendo a López Aliaga, que se encuentran en esta situación.

Hasta el momento, en 13 de ellos los exalcaldes fueron proclamados únicamente como primeros regidores, mientras que los candidatos que ocupaban el segundo lugar en sus respectivas listas recibirán las credenciales como nuevos alcaldes.

En tanto, dos exalcaldes ya habían sido proclamados como nuevos burgomaestres por los respectivos JEE. Sin embargo, el JNE dispuso, mediante resolución, la corrección de las actas de proclamación para que ambos sean declarados primeros regidores.

¿Cuál es la situación de los exalcaldes que postularon como primeros regidores?

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) empezaron a aplicar los criterios establecidos en la resolución del JNE.

Según reportó Aklla, los exalcaldes que encabezaron las listas para las alcaldías distritales de Marca, en Áncash; Mejía y Nicolás de Piérola, en Arequipa; San Juan Bautista, en Ica; San Jerónimo de Tunan, en Junín; La Esperanza y Víctor Larco Herrera, en La Libertad; Pimentel, en Lambayeque; Zapatero, en San Martín; y El Agustino e Independencia, en Lima, fueron proclamados únicamente como primeros regidores.

El mismo criterio se aplicó en las municipalidades provinciales de Ferreñafe, en Lambayeque, y Condorcanqui, en Amazonas.

Cabe señalar que Carlos Hidalgo Reátegui, en el distrito de Zapatero, provincia de Lamas, en San Martín, inicialmente fue proclamado como alcalde. Sin embargo, el JNE dispuso corregir el acta de proclamación, por lo que finalmente fue declarado primer regidor, mientras que Diana Sánchez, quien ocupaba el segundo lugar en su lista, fue proclamada como alcaldesa.

Una situación similar ocurrió con Hermógenes Lozano, en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas. Aunque inicialmente fue proclamado como alcalde, el JNE ordenó corregir el acta de proclamación para declararlo primer regidor y proclamar como alcaldesa a Luz Pumaricra, quien ocupaba el segundo lugar en su lista.

En tanto, están pendientes las decisiones sobre los distritos de Quilmaná, en Cañete; Catilluc, en Cajamarca; y San Juan de Lurigancho, en Lima; así como sobre las municipalidades provinciales de Rioja y Lamas, en San Martín; Requena, en Loreto; Islay, en Arequipa; y Lima.

Lugar Alcalde actual Puesto al que postulaba Estado Marca, Recuay (Áncash) José Antonio Corpus Méndez Primer regidor Proclamado como primer regidor y la segunda de su lista (Mariluz Gamarra) como alcaldesa. Quilmaná, Cañete

(Lima) Regis Víctor Pomalaya Godoy Primer regidor Pendiente Mejía, Islay

(Arequipa) Diana Aspilcueta Cáceres Primer regidor Proclamada como primera regidora y el segundo de su lista (Eduardo Condori) como alcalde. Catilluc, San Miguel (Cajamarca) Alejandro Bustamante Arteaga Primer regidor Pendiente San Juan Bautista, Ica

(Ica) Jorge Luis Quispe Saavedra Primer regidor Proclamado como primer regidor y la segunda de su lista (Rita Guerrero) como alcaldesa. San Jerónimo de Tunan, Huancayo (Junín) Benito Stany Aguilar Rojas Primer regidor Proclamado como primer regidor y la segunda de su lista (Emma Aguirre) como alcaldesa. La Esperanza, Trujillo (La Libertad) Wilmer Sánchez Ruiz Primer regidor Proclamado como primer regidor y la segunda de su lista (Cristhy Robles) como alcaldesa. Víctor Larco Herrera, Trujillo (La Libertad) Salvador Enrique León Clement Primer regidor Proclamado como primer regidor y la segunda de su lista (Leydi Verde) como alcaldesa. Pimentel, Chiclayo

(Lambayeque) Enrique Javier Navarro Cacho Souza Primer regidor Proclamado como primer regidor El Agustino

(Lima) Richard Soria Primer regidor Proclamado como primer regidor Independencia (Lima) Alfredo Reynaga Primer regidor Proclamado como primer regidor San Juan de Lurigancho (Lima) Jesús Maldonado Primer regidor Pendiente Zapatero, Lamas (San Martín) Carlos Hidalgo Reátegui Primer regidor Inicialmente fue proclamado como alcalde, pero el JNE dispuso corregir el acta de proclamación. De esta manera, fue declarado primer regidor, mientras que Diana Sánchez, quien ocupaba el segundo lugar en su lista, fue proclamada como alcaldesa. Nicolás de Pierola, Camaná (Arequipa) Nelson Tito Eguia Primer regidor Proclamado primer regidor y la segunda de su lista (César Fernando Neyra Huallpa) como alcalde.

Condorcanqui, Amazonas Hermógenes Lozano p Primer regidor provincial Inicialmente fue proclamado como alcalde, pero el JNE dispuso corregir el acta de proclamación. De esta manera, fue declarado primer regidor, mientras que Luz Pumaricra, quien ocupaba el segundo lugar en su lista, fue proclamada como alcaldesa. Ferreñafe, Lambayeque Polanski Carmona Primer regidor provincial Proclamado como primer regidor Rioja, San Martín Jubinal Nicodemos Primer regidor provincial Pendiente Requena, Loreto César Noe Caballero Primer regidor provincial Pendiente Islay, Arequipa Richard Hitler Ale Cruz Primer regidor provincial Pendiente Lamas, San Martín May Díaz Pérez Primer regidor provincial Pendiente Lima, Lima Rafael López Aliaga Primer regidor provincial Pendiente

Tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que emprendería acciones legales contra el presidente del JNE en los ámbitos civil, penal y constitucional.

Además, el regidor Hernán Sifuentes adelantó, en diálogo con El Comercio, que el candidato celeste evalúa si asumirá o no el cargo de primer regidor, en caso se concrete su impedimento para ejercer la alcaldía.

De aplicarse los criterios establecidos por el JNE, el JEE Lima Centro deberá proclamar a Jeanette Alonzo como alcaldesa de Lima, mientras que López Aliaga sería declarado únicamente como primer regidor.

Burneo defiende decisión

En tanto, en diálogo con la prensa, el presidente del JNE, Roberto Burneo, defendió la decisión del pleno de su institución: “Nunca íbamos a avalar una reelección encubierta; íbamos a actuar conforme a la Constitución, a la ley y al ordenamiento electoral respectivo.”