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Resumen

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Rafael López Aliaga es el líder de Renovación Popular y encabeza la lista para la Alcaldía de Lima.
Rafael López Aliaga es el líder de Renovación Popular y encabeza la lista para la Alcaldía de Lima.
Por Thalía Cadenas

La decisión del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que cierra las puertas a la denominada “reelección encubierta” no solo alcanza a Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, sino también a otros 20 exalcaldes que encabezaron listas de candidatos a regidores en distintos distritos y provincias del país.

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